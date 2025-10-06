¿Cuántos orientales (restaurantes) más caben en Bilbao?

Hubo un tiempo en que las aperturas de restaurantes orientales en Bilbao, chinos especialmente, se sucedían a todas horas. A los chinos se sumaron posteriormente ... los japoneses. Después llegaron los vietnamitas. Y ahora asistimos a la invasión de los coreanos. Y encima a la brasa, que es lo que se lleva.

Están en todos los sitios, gracias sobre todo a los Gangnam Korean BBQ. Funcionan en Alameda San Mamés, Buenos Aires... El negocio marcha como un tiro. Por varias razones. Se pueden probar más de 80 platos con barbacoa. Un robot muy simpático, llamado 'Gangi', ayuda a los camareros y te entrega lo que hayas pedido. Hasta entona los cumpleaños si los clientes se lo piden. El restaurante atiende a todo tipo de público y dispone de opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Cada mesa cuenta con una parrilla para hacerte la barbacoa de carne, marisco o verduras.

Parece que fue ayer cuando los restaurantes asiáticos empezaron a aparecer en todos los barrios de Bilbao (igual que en numerosos municipios vizcaínos). Después llegó la calma, la contención, y asistimos hasta el cierre de algunos locales. Parecía que la fiebre oriental había dado paso a una cierta tranquilidad, pero, evidentemente, todo ha sido un espejismo.

Ampliar

La cocina oriental vuelve a copar el foco con nuevos lanzamientos y reformas. Mantienen los neones y hasta su estética de cómic, aunque han prescindido de los motivos decorativos con que se dieron a conocer. Ya no hay dragones y farolillos. Y bien pena que nos dio cuando el Restaurante Chino Ercilla, los fogones chinos por excelencia en la capital vizcaína dirigidos por el matrimonio Yiwei y Miao, prescindió de ellos. Cuesta reconocerlos, pero han vuelto a hacerse los amos de las cocinas. Hay razones que explican este auge. En una ciudad donde comer sale un ojo de la cara, facturan tiques económicos.

«Espacio para todos»

El reverso de esta proliferación asiática es la «pérdida de identidad culinaria», a juicio de Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB). «Debe haber espacio para todos», esgrime. Según Sánchez, «no todo deben ser restaurantes dedicados a la elaboración de platos de bacalao al pil-pil ni de arroz tres delicias. Nunca es bueno asistir a este tipo de monólogos porque se acaba perdiendo riqueza».

Partidario de la «libre competencia» y de que «todos los locales vacíos puedan ocuparse» por el bien de la ciudad, Sánchez insiste en la necesidad de reivindicar «la imagen gastronómica mundial de Bilbao» y que los clientes puedan disfrutar de menús del día de 15 euros pero también de menús degustación de 250.

El problema viene cuando el dominio tan rotundo de cocinas de otras latitudes acaba tirando por los suelos los menús degustación tradicionales vizcaínos, tan difícil de encontrar. El gran problema es que la expansión de estas aperturas no parece tener fin. Y que todo apunta que a medio y corto plazo va a seguir acentuándose. La pregunta es inevitable: ¿cuántos orientales (restaurantes) más caben en Bilbao?

Sí deseamos que los que ya están trabajando lo sigan haciendo de forma tan divertida como el del Ercilla, fundado hace casi 30 años: 'Un lestaulante con más sentido del humol', se lee en la parte inferior de la carta, en letra muy pequeña.