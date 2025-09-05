El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de Carmen Maura en la película 'La ley del deseo'.
El Bilbao de Luis Gómez

Ay, Bilbao, cuánto influiste en la moda de los 80

Luis Gómez

Luis Gómez

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:36

¡Ay, cuánto se echa de menos aquel Bilbao de los ochenta! Un Bilbao que, en cuestiones de moda, se permitía el lujo de alcanzar ... un papel protagonista en películas como 'La ley del deseo' de Almodóvar, con Eusebio Poncela, recién fallecido, al frente. Aquel film confirmó lo que era un secreto a voces auspiciado por una industria que marcaba moldes: Bizkaia pintaba mucho en la industria del diseño nacional, nada que ver con la realidad actual, en la que navega a la deriva sin grandes firmas en las calles y con cada vez menos creadores relevantes.

