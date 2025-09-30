«Llegué en patera y ahora tengo un trabajo» Cruz Roja celebra hoy el 25 aniversario de su Plan de Empleo en Euskadi, una iniciativa que ha ayudado a miles de personas vulnerables a acceder al mundo laboral

María de Maintenant Martes, 30 de septiembre 2025, 00:11

Demba Diop, senegalés de 30 años, llegó a Euskadi hace siete para buscarse la vida. Al principio trabajaba en la calle vendiendo calcetines y paraguas. También ha recorrido distintas ciudades de España e incluso Francia cuando eran fiestas para despachar todo tipo de artículos, pero gracias al Plan de Empleo de Cruz Roja, que este año cumple 25 años en el País Vasco, ha conseguido acceder a un trabajo. «Llegué aquí en patera. Ha sido un proceso muy duro. Es difícil explicárselo a alguien que no ha pasado por ello, pero en ese momento no tienes miedo, no lo piensas. Gracias a la ayuda que he recibido, ahora tengo un trabajo», explica este joven senegalés, que ayer acudió a la entrevista con un colorido traje africano en tonos amarillos.

Este programa de Cruz Roja tiene como objetivo acompañar a personas en situación de vulnerabibilidad, ayudándolas a mejorar sus competencias, acceder al mercado laboral y construir un futuro con oportunidades. Concretamente, Demba ha sido uno de los más de 44.000 usuarios que ha formado parte de la iniciativa. Abandonó su país natal, donde se dedicaba a la obra y a coser, y vino a Bilbao en busca de un futuro mejor.

Desde hace un año trabaja en Koopera, el proyecto social y medioambiental impulsado por Cáritas. «Me llevo muy bien con mis compañeros y creo que eso es importante. Si quieres algo en esta vida, hay que luchar. He sufrido mucho para llegar hasta aquí, pero estoy agradecido. Vengo de una familia muy pobre y quiero ayudarla. He dejado todo para venir aquí, así que mi prioridad es trabajar», relata. A lo largo de estos 25 años, el Plan de Empleo ha puesto el foco en eliminar barreras sociales relacionadas con el origen, el sexo o la edad.

«Esta iniciativa refleja la apuesta de Cruz Roja por la igualdad de oportunidades. Hemos abierto caminos hacia el empleo e impulsado futuros, siempre de la mano de las personas y de las empresas que creen en la inclusión laboral», afirma Teresa Romero, responsable del Programa de Empleo en Euskadi. En este tiempo se han facilitado más de 9.000 contratos y cerca de 24.000 personas han recibido formación para mejorar su empleabilidad. A raíz de la pandemia, además, el Plan de Empleo se tuvo que adaptar a las nuevas necesidades. Por ello, se han ofrecido soluciones relacionadas con el uso de herramientas telemáticas, incluyendo la entrega de tablets para la formación digital y recursos de orientación laboral online.

Clases de castellano

La iniciativa cuenta con 23 puntos de atención en Euskadi (13 de ellos en Bizkaia) en los que se ofrece formación y orientación para las personas que necesitan acompañamiento en la búsqueda de empleo. Además de trabajar, Demba también ha tenido que acudir a clases de castellano en sus ratos libres para poder comunicarse. «En Senegal hablamos el wolof, y aprender castellano me ha parecido muy difícil. Al principio no sabía decir casi nada, pero poco a poco lo he ido aprendiendo, y también me enseñan mis amigos. La primera palabra la escuché en el barco de salvamento. Nos dijeron a todos que estuviéramos tranquilos. Me acuerdo mucho de aquello».

A pesar de haber tenido que sortear todo tipo de obstáculos, Demba se muestra «muy agradecido y contento» con la oportunidad que le ha brindado Cruz Roja. «Me gustaría decirles a todas las personas que se encuentran en esta situación que encontrar un empleo es posible. La gente en Euskadi es muy abierta». Hoy, para celebrar el 25 aniversario del Plan de Empleo, se organizará una jornada institucional en Vitoria que reunirá a autoridades, expertos en empleo y representantes de empresas, entre otros.

