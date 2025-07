La justicia vuelve a revisar la legalidad del sistema de aparcamiento de Lekeitio

El polémico sistema de aparcamiento que el Ayuntamiento de Lekeitio, gobernado por EH Bildu, aplica en verano vuelve a estar en el punto de mira ... de la justicia. El Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) ha abierto una segunda investigación para determinar si es legal el modelo, que sólo permite estacionar en el interior del municipio a los empadronados, así como a ciudadanos de pequeños enclaves cercanos.

Los visitantes y propietarios de segundas residencias tienen, en cambio, que dejar el turismo en las afueras y pagar 12 euros en los parkings disuasorios. El Ararteko ya determinó que esa distinción era discriminatoria por no apreciar «diferencias sustanciales entre uno y otro grupo de residentes en cuanto a sus necesidades de estacionamiento».

Ahora, en concreto a principios de la semana pasada, la Sección Primera de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior solicitó al Ejecutivo costero todo el expediente administrativo donde se detalla la ordenanza que desde mediados de junio a septiembre regula alrededor 1.900 plazas de aparcamiento público. De esta manera, activa la demanda tramitada por un grupo de vecinos que ya recurrieron al alto tribunal vasco el año pasado y que tumbó la primera normativa por defectos de forma.

Entonces los jueces resolvieron que los decretos firmados por el alcalde, Ander Aldazabal, eran ilegales por carecer de competencias y porque se incumplían las condiciones de objetividad e imparcialidad. El TSJPV no entró a valorar si el sistema era discriminatorio o no, como clamaban los veraneantes.

El Consistorio decidió no recurrir la sentencia pero se vio obligado a reiniciar todo el proceso con la apertura de una consulta pública. Al mismo tiempo, además, perseguían «recabar la opinión de los ciudadanos y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la modificación de la norma», indicaron.

Entre las 2.300 aportaciones y alegaciones recibidas figuraron las presentadas por los propietarios de viviendas de veraneo quienes subrayaron e insistieron en la discriminación que sufren al no poder dejar los turismos en el interior de la localidad a diferencia de los empadronados y de los vecinos de Mendexa, Ispaster, Ea, Amoroto y Gizaburuaga, que tienen la opción de aparcar de manera gratuita.

Para el equipo de Gobierno local «se da un trato diferenciado porque es la única manera de garantizar la dignidad de los vecinos de uno de los pueblos más pequeños en extensión de Bizkaia que en temporada estival duplican el número de habitantes», señalaron desde EH Bildu en el pleno del pasado mes de junio al aprobar una segunda ordenanza prácticamente similar a la anulada.

El único partido en la oposición municipal, el PNV, votó en contra tras mostrarse muy crítico por no incluir sus aportaciones -como la de dispensar una tarjeta de aparcamiento por cada segunda residencia- y «hacer caso omiso al Ararteko».

Ahora, los demandantes mantienen argumentos similares. Sostienen que hay discriminación al no poder estacionar en el centro del municipio y en cambio permitirlo a vecinos de localidades cercanas. También exponen que la Ley de Tráfico permite regular el aparcamiento si hay rotación, situación que no se cumple en Lekeitio. El Ayuntamiento no ha realizado ninguna valoración.

El descontento de los veraneantes también ha provocado numerosas quejas en Plentzia donde se aplica una ordenanza muy similar que el Defensor del Pueblo vasco ya calificó de discriminatoria.