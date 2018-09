«Los jueces protegeremos mejor a las mujeres cuando tengamos más medios» Aner Uriarte fue reelegido el miércoles como juez decano de Bilbao con el aval del 69% de los magistrados llamados a votar. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ El decano de los magistrados de Bilbao, Aner Uriarte, reconoce las lagunas del sistema, pero cree que se han salvado «muchas vidas» XABIER GARMENDIA Sábado, 29 septiembre 2018, 00:57

El mismo día que Aner Uriarte era reelegido como juez decano de Bilbao, este periódico revelaba que Maguette Mbeugou, la mujer asesinada por su marido en Ollerías, había pedido sin éxito la tutela de la Justicia. El magistrado reconoce que el sistema actual no tiene efectividad «en el 100% de los casos» y exige más medios para poder mejorar la protección de las víctimas. Al tiempo que subraya que «un alto número no cuantificable» de mujeres han salvado la vida gracias a un sistema «muy avanzado».

- ¿Estamos ante un «fracaso de la Justicia en mayúsculas» tal y como dijo el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra?

- Más bien creo que es un fracaso de la sociedad en general. Nuestro sistema judicial está basado en un procedimiento garantista en el que se debe desvirtuar la presunción de inocencia de un acusado antes de adoptar medidas. Si no hay pruebas suficientes, no se le puede pedir a un juez que se las invente porque, en ese caso, su decisión no estaría convenientemente razonada. No es posible conceder medidas cautelares de forma automática.

- En el caso de Maguette, se concluyó que el riesgo había disminuido porque decidió irse de casa. ¿Se aboca a las víctimas a tener que tomar medidas por su cuenta?

- No creo que sea así. Vivimos en un país con un sistema de protección sobre las mujeres muy avanzado gracias al compromiso de todas las instituciones públicas. Hay una ley orgánica, otras que la desarrollan, juzgados y fiscalías especializados en la materia... Podemos presumir de ello. Tal vez no sea un sistema perfecto, pero es evidente que está mirando hacia ellas. Las mujeres deben confiar en él.

- Maguette confió y aun así no fue suficiente. Lo denunció, pidió ayuda y acabó siendo asesinada por su marido en presencia de sus hijas.

- Lamentablemente, con el sistema actual es imposible acertar en el 100% de los casos porque hay que seguir un procedimiento muy riguroso y a veces no se puede llegar al fondo de la cuestión. Desde luego que un suceso así causa mucho desconsuelo, pero hay muchas otras mujeres que han salvado su vida gracias a la labor de la Justicia a través de medidas cautelares y condenas. Lo que ocurre es que esa cifra, que será alta, no es cuantificable.

- Hay mujeres que, al contrario que en este caso, acaban por no testificar contra sus presuntos agresores. ¿Es porque no confían en que la Justicia les vaya a ayudar?

- Desconozco los motivos de cada una, pero hay que tener en cuenta lo duro que es testificar contra una persona con la que se ha tenido una relación sentimental. Supone desvincularse de una parte de su vida. Lo importante es que tenemos un sistema destinado específicamente a protegerlas para que puedan dar ese paso. Se les acompaña en todo momento.

- ¿Habría que eliminar la dispensa a declarar contra los parientes en casos de violencia machista?

- Esta cuestión vuelve a abrir el debate sobre si queremos un sistema garantista u otro que lo sea menos en pro de la efectividad. Lo que está claro es que con el que tenemos ahora es imposible que la Justicia proteja a todas las mujeres. Para cambiarlo, habría que reformar la ley.

- ¿Este sistema garantista entra en colisión con la efectividad judicial? ¿Contribuye a restar información de cara a la sentencia?

- Hay un viejo dicho: «Prefiero cien culpables en la calle que un inocente en la cárcel». Este sistema garantista puede restar eficacia a la hora de perseguir los delitos, pero limita mucho el número de inocentes que entran en prisión. Es la apuesta que se hizo en España y en tantos otros países desarrollados.

- En los casos urgentes, el juez tiene 72 horas para decidir si adopta medidas cautelares y en muchas ocasiones el informe forense no llega a tiempo. ¿Se están llevando a cabo esas decisiones sin contar con toda la información?

- Cuesta decirlo, pero en algunas ocasiones es lo que ocurre. El juez tiene un plazo temporal limitado y no se puede ir a su casa sin haber tomado la decisión previamente por todo lo que implicaría postergarla. Y se lleva a cabo con la información que se haya recabado hasta ese momento, sea mucha o poca. Si ese informe no llega a su mesa, no puede tener en cuenta una información inexistente en su razonamiento.

Unidades de valoración

- La fiscal de la sala de Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo, Pilar Martín Nájera, ha propuesto unidades de expertos que elaboren informes para poder detectar el «riesgo real».

- Me parece una idea muy interesante porque, sin duda, contribuiría a la protección de las mujeres. Hay una voluntad para avanzar en ese sistema, pero toda medida concreta debe estar dotada de medios suficientes.

- ¿Esa falta de medios está poniendo en riesgo la vida de las mujeres?

- No me atrevo a llegar a esa aseveración, pero es indudable que la Justicia dará una mayor protección a las mujeres cuando disponga de más medios. Todos los integrantes del Poder Judicial son profesionales y tratan de desempeñar su función de la mejor forma posible, pero en casos como este se pone de manifiesto que necesitamos más medios. Negarlo sería ignorar la realidad.

- ¿Hay alguna voluntad política para que se incrementen esos medios?

- Creo que sí la hay en cuestiones tan delicadas como la violencia machista, pero las voluntades se deben traducir en hechos. Lo que detecto en general es una falta de interés por la Justicia. Tal vez sea porque a veces es incómoda o porque es una cuestión que no vende ni da réditos políticos. Por ejemplo, tenemos una administración tributaria muy perfeccionada para obtener ingresos, pero no observo tal grado de interés en otros ámbitos como el nuestro.

- ¿Existe impotencia entre jueces y fiscales por no poder atajar este problema de raíz?

- Lo hay en toda la sociedad, incluyéndonos a nosotros, que lo vivimos en el día a día. Es un problema que abarca mucho más que al mundo judicial. También causa desazón entre las fuerzas de seguridad y las autoridades políticas. Afortunadamente hay un consenso de todo el arco parlamentario para abordar el problema.

- ¿Qué imagen se lleva el resto de víctimas de violencia machista con casos como este?

- Entiendo que es una imagen que causa mucho desaliento. Si ya nos lo causa a nosotros, que trabajamos para acabar con esta lacra, no me imagino lo que pueden pensar las víctimas. Hay que animar a todas para que denuncien su situación, para que no esperen a dar el paso ni un minuto más porque vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Que no lo duden.