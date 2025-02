42 jubilados vizcaínos se quedan tirados en Lanzarote por un exceso de peso de su vuelo

Josu García Viernes, 28 de febrero 2025, 13:55 Comenta Compartir

42 jubilados vizcaínos se han quedado tirados este viernes en Lanzarote después de que el piloto del avión que les tenía que traer a Bilbao decidiera que no podía volar con el aparato lleno por un exceso de peso. La medida, según explica la aerolínea Vueling, está motivada por la mala meteorología (fuerte viento) y la escasez de pista del aeropuerto de Arrecife (supera ligeramente los dos kilómetros frente a los cerca de tres kilómetros que suelen tener la mayoría de aeródromos españoles).

La conjunción de estos dos factores (poca carrera de despegue y viento desestabilizante) hace que, por motivos de seguridad y operatividad, se haya optado por dejar a 42 de los 190 pasajeros en tierra. El objetivo es que el aparato pueda coger más potencia, al tener menos peso, y encarar un despegue más sencillo. El grupo volverá a casa mañana, en dos vuelos diferentes, afirma la aerolínea.

«Un sorteo habría sido lo justo»

Algunos de los afectados no han encajado nada bien la decisión y no ocultan su enfado: «No comprendemos por qué se nos ha dejado fuera a 42 de los 44 jubilados que viajábamos en un grupo del Imserso», asegura José Marín, un vecino de Erandio de 66 años. «Yo, particularmente, me siento discriminado por la edad. Podían haber hecho un sorteo para ver quién embarca y quién no. Habría sido más justo», añade. «Algunos de los que se han tenido que quedar tienen muletas u otras necesidades que no se han tenido en cuenta».

Vueling ha negado que realice discriminación alguna en este tipo de situaciones. «En estos casos, el acceso al avión se produce por orden de llegada al embarque. Las dos personas mayores que sí han volado ya habían pasado el embarque; el resto del grupo estaban al final», insiste la empresa catalana. «Estamos encantados de llevar a jubilados en nuestros aviones».

Los 42 jubilados serán ahora realojados en un hotel, a la espera de que puedan llegar mañana en dos vuelos diferentes. El avión que les tenía que haber llevado a casa, un 'Airbus 320', ha despegado con algo más de una hora de retraso de Lanzarote. La limitación del pasaje por razones de peso suele ser relativamente frecuente en el aeropuerto de Arrecife, donde suelen soplar intensos vientos. Lo corta que es la pista tampoco ayuda en esta ecuación de cuadrar peso, velocidad de carrera y despegue.

