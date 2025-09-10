Los jóvenes vascos resignifican el concepto «generación de cristal»

Juncal Munduate Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:19 Comenta Compartir

«La mal llamada generación de cristal no es débil, es valiente», ha sentenciado esta mañana Nerea Melgosa, Consejera de Bienestar Social, Juventud y Reto Demográfico. Lo ha hecho en la presentación de una campaña conjunta entre el Gobierno vasco y el Consejo Vasco de Juventud (EGK) que pretende, precisamente, darle una connotación positiva al concepto 'cristal', que ya parece haber marcado a miles de jóvenes con el estigma de la fragilidad. El proyecto busca, entre otros, «comprender las inquietudes de los jóvenes en torno a su bienestar emocional».

La campaña, que se ha lanzado bajo el nombre 'Kristalezkoak', es el fruto de varias jornadas organizadas por EGK el año pasado en las que participaron cerca de 300 jóvenes de los tres territorios. «Debatimos sobre los principales problemas que afectan a la salud mental de la juventud», explica Iratxe Uriarte, presidenta del consejo. Cuestiones como la presión social, los ideales inalcanzables, la falta de oportunidades y la emancipación fueron las más repetidas entre los participantes. El resultado de esas sesiones es una batería de conclusiones plasmadas en un informe que «remarcan la necesidad de una política integral para abordar estos problemas».

Una de las conclusiones principales y lema de la campaña es la afirmación «no somos frágiles, somos transparentes». Una frase que pretende reivindicar que la generación Z ha perdido el miedo a poner la salud mental encima de la mesa. «La ansiedad, la depresión y la presión social nos afectan, pero hablar de ello lo cambia todo», sentencian. Además de quitar el estigma negativo sobre los más jóvenes, el proyecto también busca crear lazos de conexión con otras generaciones. «Muchas veces no nos sentimos comprendidos por nuestros mayores, queremos favorecer la escucha y el diálogo, no la lucha generacional», ha reivindicado Uriarte.

Orientación psicológica

Melgosa ha asegurado que, como consejera de Juventud, recibe el documento con «profunda atención y compromiso», aunque todavía sin proponer ninguna medida concreta. «Desde las instituciones tenemos que garantizar que cada persona joven de Euskadi sepa que no está sola, que su bienestar físico y emocional importa», afirma. Considera el informe una hoja de ruta para dejar de hacer políticas «desde la adultocracia». Uno de sus referentes principales en cuanto a atención institucional es la psicoasesoría que tiene el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que en los últimos años ha tenido que duplicar y ampliar el servicio.

«Queremos poner en valor esas buenas prácticas que ya tenemos en Euskadi y que se pueda ir haciendo más grande este tipo de servicios que ahora mismo vemos tan necesarios», ha explicado Adrián López, director de Juventud. Aunque no ha querido adelantarse, ha anunciado que las negociaciones para la apertura de más oficinas de atención psicológica en otras localidades están «bastante avanzadas» y no ha descartado su posible apertura a partir de 2026.