'Ivo', el primer perro de Bilbao condecorado

'Ivo' tiene ocho años, una edad provecta ya para un perro policía. Pero en lugar de pensar en jubilarle, como se ha criado en ... casa, lo que les alarga la vida laboral, va a seguir trabajando algunos años más. «Mientras la salud le respete y el perro quiera...», asume su guía, Manu. El secreto de este can, mezcla de Setter y Labrador reside en que se lo toma como un juego. «Es muy activo. En cuanto le pongo el arnés y sale del coche, se pone a buscar, no para. Es súper feliz. Y tiene mucho aguante al ser hijo de perros de caza. A otros, se les satura antes el olfato».

Está especializado en la detección de drogas, billetes de curso legal y armas. Entre otros logros, en septiembre de 2023 marcó dos maletas que contenían más de 18 kilos de marihuana, en un autobús prodecente de Madrid y que se dirigía a París. El hallazgo se produjo en un control preventivo en la frontera de Irún, a donde se desplazaron los perros de la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura de Bilbao. El dueño del equipaje cargado de droga fue detenido. Ahora, la Dirección General de la Policia, ha decidido condecorarle por su «trayectoria». Es el primero perro de Bilbao que recibe una mención honorífica en este cuerpo. El acto central del patrón de los Ángeles Custodios se celebró en Vigo y le impuso la medalla el director general de la Policía. 'Ivo' iba acompañado de su guía.

«Daría su vida por mi. Cuando le echas la bronca porque ha hecho algo mal, a los 15 segundos ya te está chupando otra vez. Son muy leales», le alaba Manu. El cariño entre ambos parece recíproco. «Vive con nosotros en casa desde que tiene dos meses. Es uno más de la familia». El policía lo eligió de cachorro entre sus cinco hermanos, después de hacerles unas pruebas. «Era el primero que venía y me mordía el pantalón. Es lo que más se valora en estos animales, que sean activos y les guste jugar, es la base del adiestramiento». Su mujer y su hija le pusieron el nombre del famoso diseñador francés, por su elegancia. Tiene el pelo negro y ya luce una «barbita canosa». celebran su cumpleaños cada 8 de septiembre. Sólo come pienso, pero ese día «le doy comida especial, chuches y un hueso de ternera». Cuando entra en casa, «le limpio las patas y le quito el arnés. Parece como si le diéramos al botón de apagado. Se vuelve tranquilo, un peluche. Duerme con la niña».

'Ivo' es uno más de los 15 perros detectores con que cuenta la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en el País Vasco, con base en el cuartel de Basauri, que se abrió en 1990, aunque la especialidad cumple ya 80 años. Siete de los canes son de la raza pastor belga Malinois, dos pastores alemanes, otros dos labradores y un perro de agua. La mitad son hembras. «No hay apenas diferencias, aunque en los machos se nota algo más la dominancia. Pero también tenemos una perra dominante», explica el suboficial jefe, Juanjo Benazilla. «Si tuviera que elegir un perro policía ideal, sería un pastor alemán. No es diez en nada sino ocho en todo. Vale para cualquier tarea».

Además de Euskadi, donde comparten competencia con la Ertzaintza, la Policía Municipal de Bilbao y la Guardia Civil, también cubren La Rioja y Navarra. Se desplazan cuando deben apoyar a alguna operación de drogas o realizar requisas en cumbres, por ejemplo.

El equipo lo forman, entre otros, 'Txakal' (pastor alemán) rastrea explosivos, como 'Edo' y 'Spok' (Malinois). Y Orem, cuyo nombre se compone de las iniciales de los hijos del guía, es el más joven. Tiene sólo un año y medio y detecta drogas, billetes y armas, igual que 'Thor' (pastor alemán), cuyo guía es Abel, y 'Lucas' (Malinois), de Antonio.

Existen dos formas para proveerse de canes. O bien a través de la propia Policía Nacional, que mantiene un convenio con la Yeguada de Ávila, que también cría perros, o bien los eligen los propios guías. «Nos dan un perro 'limpio' y tenemos que enseñarles». Para adiestrarles, los juzgados les aportan muestras de «sustancias judicializadas», que van cambiando cada dos años, cuando pierden el olor. «Los explosivos nos los suministra el Tedax, salvo el TATP , el que usan los terroristas islamistas, porque es muy volátil y solo lo puede tocar un químico del Ejército». Para los billetes, «nos mandan trozos de papel mal impreso».

Aunque no se obliga, la mayoría de los agentes-guías (hay seis más el mando), conviven con sus perros. De esta forma, se refuerza el vínculo. En la base también hay «caniles» para que puedan pernoctar o descansar cuando no están entrenando. Una visita por las jaulas permite verles en su faceta más fiera. «Imponen pero son muy buenos. El perro de aguas es el que más ladra. Parece que te va a comer y luego es desconfiado, miedoso y se pone muy nervioso».

Cuando los animales se hacen mayores, se donan. El guía tiene la primera opción si quierequedarse con él o ofrecérselo a algún conocido, aunque tendría que dar el visto bueno alguna de las dos asociaciones con las que trabajan, Héroes de cuatro patas y Adopta K9. Suelen acabar en familias, que deben contar con una casa en la que el perro pueda «vivir en condiciones».