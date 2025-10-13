El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

'Ivo', con la medalla al cuello, atiende las indicaciones de Manu, su guía. Luis Ángel Gómez

'Ivo', el primer perro de Bilbao condecorado

«Juguetón» ·

La Policía Nacional reconoce la «trayectoria» de un Setter-labrador destinado en Bizkaia, que descubrió un alijo de marihuana en dos maletas en Irún

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:53

'Ivo' tiene ocho años, una edad provecta ya para un perro policía. Pero en lugar de pensar en jubilarle, como se ha criado en ... casa, lo que les alarga la vida laboral, va a seguir trabajando algunos años más. «Mientras la salud le respete y el perro quiera...», asume su guía, Manu. El secreto de este can, mezcla de Setter y Labrador reside en que se lo toma como un juego. «Es muy activo. En cuanto le pongo el arnés y sale del coche, se pone a buscar, no para. Es súper feliz. Y tiene mucho aguante al ser hijo de perros de caza. A otros, se les satura antes el olfato».

