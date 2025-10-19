El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vanesa, con los informes del accidente, muestra la foto de su hermano. Luis Ángel Gómez

Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima

La familia de un fallecido al caerle una torre de palés encima busca justicia tras sancionar Trabajo a la empresa por incumplir las medidas preventivas

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:10

Comenta

La madre de Iván Pedraza se levantó aquel día, como siempre, a las cinco de la mañana para prepararle el bocadillo que se llevaba al ... trabajo como 'hamaiketako'. Era el último día laboral del año, el 30 de diciembre de 2024. «Ama, después de trabajar iré a tomar unas cañas con los amigos», le anunció para que no se preocupara si tardaba. A sus 41 años, aún no se había independizado. Vivía con sus padres, en el barrio bilbaíno de Deusto. Iván nunca regresó a casa. No volvieron a verle. Murió en un accidente laboral, que dejó a su familia de luto y rota de dolor en plenas Navidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  2. 2

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  3. 3 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  4. 4 Andy confirma una agresión física de Lucas durante su última gira como dúo
  5. 5

    «Un albañil cobra más que un notario, viene otra burbuja por los costes de construcción»
  6. 6 ¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?
  7. 7

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  8. 8 La Ertzaintza desmantela dos plantaciones de marihuana en Erandio y Lezama
  9. 9 El restaurante de Bilbao donde es muy difícil elegir entre el rodaballo o la chuleta
  10. 10

    Cae una banda criminal tras robar a plena luz del día en tres viviendas de Amorebieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima

Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima