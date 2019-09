Irse hoy de vacaciones, hasta un 46% más barato que hace una semana Irantzu y Erlantz esperan en la plaza Moyúa al autobús que les lleva al aeropuerto. Su destino, Tenerife. / Y. VEIGA Los camping reducen sus tarifas casi a la mitad y en los hoteles de playa te puedes alojar por un precio hasta un 30% más barato YOLANDA VEIGA Lunes, 2 septiembre 2019, 13:46

Hay dos cuestas muy empinadas en el calendario. La de enero y, más aún, la de septiembre. Primer lunes de 'cole', vuelta generalizada. Aunque al menos es día 2... con eso se consuelan los que sufren de depre posvacacional. Mucha cara larga esta mañana en el metro. ¿Y esos que sonríen tan satisfechos? Son los que se van de vacaciones hoy. La de este lunes es una operación salida modesta, sin titulares, ni atascos ni aglomeraciones. «Irte cuando todos vuelven gustan más. Si es que se nos nota en la cara». Y en esos maletones llenos de pantalones cortos y bañadores, que a Irantzu Murillo y a Erlantz (10 años), bilbaínos del barrio de San Ignacio les espera una semana de diversión en Tenerife como anticipo a la vuelta a clase.

«Nos fuimos de vacaciones a finales de junio y ahora otra vez en septiembre. Las fechas son elección mía. Me gusta viajar fuera de temporada, porque si quieres irte en agosto te meten cada sopapo con los precios...». Irantzu calcula que entre ella y el niño se han ahorrado «unos 500 euros» solo por el hecho de retrasar dos o tres semanas las vacaciones. Es un hecho lo del ahorro y la diferencia salir de turismo el 26 de agosto y hacerlo hoy, solo siete días más tarde, llega hasta el 46%. El dato es real, obtenido al comprobar tarifas en reservas de hotel, campings, circuitos, vuelos y alquiler de coche.

Las diferencias más significativas se dan en los campings, un modelo de vacacional con más temporalidad que los hoteles. Y la rebaja llega en algunos casos practicamente a la mitad. Por ejemplo en el Camping Laredo: la tarifa por noche en alojamiento de cuatro o cinco personas es desde este lunes de 95 euros, frente a los 175 de la semana pasada, un 46% más barato. Además, si en agosto exigen una estancia mínima de siete noches, en septiembre solo piden un mínimo de dos noches. Aunque la política no es la misma en todos los campings y algunos como el de Lekeitio todavía incluyen esta primera semana dentro de la temporada alta (130 euros la noche en el bungalow de cuatro frente a los 75 que cuesta la próxima semana). La tercera modalidad son los campings que consideran la primera quincena de septiembre como temporada media: 75 euros por noche el bungalow de dos personas en un camping de Zumaia, frente a los 95 de la semana pasada.

En los hoteles de costa también es significativo el ahorro. Lo comprobamos con tres búsquedas al azar hechas a mediados de agosto: la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre (6 noches) en habitación doble en un hotel de cuatro estrellas en Puerto Banús costaba 1.890 euros y esta semana te puedes alojar en el mismo establecimiento por 1.265 euros, un 33% menos. Una búsqueda similar en hoteles de Peñíscola y Salou arroja diferencias en solo siete días del 18% y el 14% respectivamente. «En las localidades costeras sí se nota el ahorro, que puede rondar hasta el 25% o el 30%», confirman desde Eroski Bidaiak, aunque advierten que el septiembre de hoy no es el septiembre de hace veinte años. «Ya no es una temporada de chollos garantizados. Lo que realmente permite ahorrar es hacer las reservas con mucho tiempo».

En esta agencia explican que en los circuitos organizados, otra forma tradicional de viajar, el ahorro no es tanto. Es más, hay ocasiones que irse en septiembre es más caro. «La gente que contrata un circuito en julio o agosto va en vuelo charter, lo que siempre sale más arreglado de precio que depender de la línea regular, como ocurre ahora en septiembre». Otro 'pero' que tiene septiembre tiene que ver con el destino. «Hay lugares como Egipto o Jordania, a los que es más caro viajar ahora por el clima. Como en julio y agosto hace tantísimo calor hay más ofertas para esos destinos que este mes, que el clima es más agradable para hacer turismo», cofirma la misma fuente de Viajes Eroski.

En todo caso, eso es una excepción y la norma dice que septiembre, igual que junio, sigue siendo un mes muy atractivo desde el punto de vista económico. Otra comprobación al azar, esta vez de un vuelo Bilbao-Roma. El 26 de agosto costaba 306 euros y hoy 264, un 14% más barato. Con idénticas condiciones: salida a las 9.25 y llegada a las 13.5 con una escala.

El alquiler del coche también resulta más económico estos días que los de atrás. Alquilar un turismo para seis días con recogida en el aeropuerto de Málaga la semana pasada costaba 121,87 euros en su versión más económica (Citroen C1) y 231,30 en una gama superior (Alfa Romeo Giulia automático). Mientras que estos mismos dos coches cuestan desde hoy hasta el domingo 112,61 y 210,49 respectivamente, esto es un 7,5% y un 9% más barato.

Con lo que Irantzu y Erlantz se han ahorrado al elegir septiembre en lugar de agosto les da para la entrada al Loro Parque de Tenerife -«estuvo de pequeño pero ya no se acuerda casi, así que este año volvemos»- y para unas cuantas raciones de papas arrugadas. «No solo es el dinero, es que no me gustan los agobios de agosto. Además en Bilbao se está muy bien en verano». Irantzu y Erlantz no se pueden entretener más contando lo que harán en vacaciones, que van a dar las once y llega al autobús al aeropuerto. «El vuelo sale a la una menos cinco».