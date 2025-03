El inicio de un largo proyecto cuya financiación aún debe concretarse Las obras de Abando no arrancarán antes de 2028 y tendrán patas arriba el corazón de Bilbao bastante más de una década

Octavio Igea Domingo, 30 de marzo 2025, 00:33

El soterramiento de la estación de Abando es un proyecto que trasciende lo ferroviario hasta convertirse en una obra histórica para Bilbao. No solo por ... el impacto que va a tener en la transformación del corazón de la villa, también por lo que va a durar. Una generación va a crecer con la zona patas arriba. Aunque no existen de momento plazos oficiales, puede darse por hecho que las excavadoras no empezarán a funcionar antes de 2028 porque Idom aún tiene un margen de tres años y medio más para acabar el diseño. El Gobierno central ha mostrado su disposición a aportar recursos públicos para solapar trabajos y acortar los plazos.

La nueva terminal debería estar construida a mediados de la década que viene, pero la urbanización de los 130.000 metros cuadrados de terreno que se va a ganar sobre ella se alargará bastante más allá de 2040. Con este calendario aproximado, siempre a expensas, como viene ocurriendo en las obras de la alta velocidad vasca, de que cualquier contratiempo retrase cualquier fase en cualquier momento, queda claro que el proyecto se encuentra ahora mismo en una etapa incipiente. Y más allá del diseño que empieza a concretarse quedan por aclarar dos cuestiones centrales. La primera es el presupuesto del soterramiento. La estimación realizada por el Ministerio de Fomento antes de la pandemia señalaba que serían necesarios unos 500 millones. Parece claro que serán más vista la evolución del coste de la vida desde entonces y la ambición que se vislumbra en el proyecto de Idom. Cuando la ingeniería asumió el encargo en 2023 ya se le requirió que la nueva Abando tuviera un 'punto emblemático'. La Concordia Usos comerciales: La vieja estación de Feve está protegida. El edificio, de muy bella factura, se construyó en 1903. Con la llegada de la alta velocidad perderá su utilidad ferroviaria, así que la idea es que albergue hostelería y comercio.

Espacio para eventos: «Es un fabuloso balcón sobre la ría», asegura Adif. «Tiene un gran potencial de negocio y para actividades públicas». La segunda es el modelo de financiación. Desde hace algunos años las administraciones vascas y el Gobierno central tienen firmado un convenio de colaboración para impulsar las obras del TAV que, entre otras cuestiones, determina que el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Bilbao se han comprometido a sufragar el 50% del coste del soterramiento y que Madrid costeará el otro 50%. Este acuerdo debe desarrollarse para decidir, por ejemplo, si se crea una sociedad pública que englobe a todos los agentes implicados a imagen y semejanza de Bilbao Ría 2000, si la Diputación acaba asumiendo una parte de la inversión necesaria, tal y como le reclaman el resto, o si el Ministerio de Transportes pondrá dinero contante y sonante o, tal y como auguran algunas fuentes consultadas, opta por ceder la propiedad de la playa de vías y sus correspondientes plusvalías. El «parque central» de la 'tapa' Si el diseño de la nueva estación está en marcha desde finales de 2023, en febrero de 2024 el Ayuntamiento hizo público el nombre del equipo de arquitectos que ganó el concurso de ideas para urbanizar la 'tapa' de Abando. El proyecto imagina en esos 130.000 metros cuadrados un gran «parque central», un millar de viviendas repartidas en no menos de seis edificios y nuevos equipamientos públicos. Alrededor del pulmón verde, que llegará desde las inmediaciones de El Arenal hasta la calle Xempelar, en Miribilla, se proyectan, por ejemplo, una residencia, una guardería, un rocódromo y un mercado. El Máster Plan de Abando debe ser convertido ahora en un plan urbanístico que concrete las actuaciones al milímetro. Hay tiempo. El nuevo desarrollo de la ciudad no podrá arrancar hasta que la nueva estación esté acabada.

