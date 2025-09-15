De los huevos a los likes

La Konpartsa Moskotarrak entregó ayer su tradicional premio 'Gigante de Moskotarrak' al equipo Bilbao Basket, ganador del concurso 'Manda Likes'. En esta edición, los finalistas - ... elegidos por votación popular a través del Instagram de la Konpartsa- fueron la jugadora y medallista olímpica Gracia Alonso, la skater y también olímpica Naia Laso y, finalmente, el propio Bilbao Basket, que este año ha hecho historia proclamándose campeón de la FIBA Europe Cup.

El concurso 'Manda Likes' es la versión digital y actualizada del histórico 'Manda Huevos', nacido a mediados de la década de los años 90. Aquel certamen consistía en elegir a la persona o entidad más popular del momento en Bilbao mediante un peculiar sistema: lanzar huevos a las fotografías de los finalistas, expuestas en la txosna de Moskotarrak. Con el tiempo, y para evitar el desperdicio de alimentos, los huevos fueron sustituidos por globos de agua, dando lugar al concurso 'Manda Globos'. Hoy, en plena era digital, la tradición se reinventa en forma de 'likes', manteniendo intacto su espíritu festivo y popular.

El Gigante de Moskotarrak ha reconocido a personalidades como Ramón García, Julen Guerrero, Roberto Laiseka, Aitor Elizegi, Itziar Ituño, Virginia Berasategui o, más recientemente, Jon Azanza, el inolvidable aficionado del Athletic que se mantuvo firme, y sonriente, entre los seguidores de la Real Sociedad en Anoeta. El galardón, elaborado artesanalmente en cerámica pintada a mano por el Taller Loitz, sigue siendo hoy un símbolo del cariño y la admiración popular de Bilbao hacia quienes dejan huella en la ciudad.

El acto dio comienzo con la intervención de Iñigo Burgos, miembro de la comparsa, quien recordó los orígenes del premio. A continuación, tomó la palabra Gloria Prieto, presidenta de Moskotarrak, encargada de entregar el trofeo a Isabel Iturbe, presidenta del Bilbao Basket, que agradeció el reconocimiento e invitó a seguir disfrutando del baloncesto en Bilbao. Al evento acudieron el director deportivo del Club, Rafa Pueyo; el jugador malíense, Bassala Bagayoko; Piru Azua, José Mari Amantes, Alberto Álvarez, María Garmilla, Javier Marín, Lourdes y Asun Muñoz, Ángela Azkona, Alex González, Borja Valbuena, Jon Ander Bueno, José Ramón Pla, Daniela y Job Tapia Delgado, Amancio Ortega, Jokin García, Jon Ander Salaberri, Gurutxe Aurrekoetxea, Begoña Durán, Mikel Castresana, Luis Ángel Castresana, Jabi Romanos, Mamen Alonso, Borja Pérez, Aitor Lozano, Iñaki Tellería y Begoña Arregui.