El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rafa Pueyo, Isabel Iturbe, Iñigo Burgos, Bassala Bagayoko, Gloria Prieto y José Mari Amantes.

Ver 5 fotos
Rafa Pueyo, Isabel Iturbe, Iñigo Burgos, Bassala Bagayoko, Gloria Prieto y José Mari Amantes. Mireya López
La mirilla

De los huevos a los likes

Entrega del 'Gigante de Moskotarrak' al Surne Bilbao Basket, ganador del concurso 'Manda Likes', que organiza la komparsa

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:32

La Konpartsa Moskotarrak entregó ayer su tradicional premio 'Gigante de Moskotarrak' al equipo Bilbao Basket, ganador del concurso 'Manda Likes'. En esta edición, los finalistas - ... elegidos por votación popular a través del Instagram de la Konpartsa- fueron la jugadora y medallista olímpica Gracia Alonso, la skater y también olímpica Naia Laso y, finalmente, el propio Bilbao Basket, que este año ha hecho historia proclamándose campeón de la FIBA Europe Cup.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  4. 4

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  5. 5 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  7. 7 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  8. 8 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  9. 9 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura
  10. 10

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo De los huevos a los likes