Los hoteles vizcaínos recibieron en julio a 183.000 turistas, un 5,2% más que el año pasado Cerca del 80% de las habitaciones disponibles en la villa estuvieron ocupadas por visitantes, en su mayoría, extranjeros

Bizkaia sigue siendo un atractivo turístico para miles de personas que se dirigen a Euskadi en busca de buena gastronomía y temperaturas menos cálidas que en otros puntos de la geografía española. El territorio está de moda y así lo atestiguan las cifras de entradas en establecimientos hoteleros de la provincia que en julio se situaron en 182.820, un 5,2% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos ofrecidos este jueves por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat).

De esa cifra de viajeros, la mayoría (101.449) son de origen extranjero. Un perfil que ha aumentado más de un 8% respecto a julio de 2024. Sin embargo, el número de turistas que llegan hasta el territorio desde otros municipios españoles sigue siendo alto (81.371). En cuanto a las pernoctaciones, también éstas han aumentado y se registraron el pasado mes más de 360.000.

Lo que sí ha bajado pero de forma muy ligera es la media de noches que los visitantes pasan en establecimientos hoteleros del Bizkaia. Si el año pasado por estas fechas se situaba en algo más de dos noches por turista, en esta ocasión no consigue alcanzar esa cifra y la media es de 1,97 noches por persona.

De los 113 municipios vizcaínos, la capital continúa siendo la localidad preferida por los turistas, con 122.987 entradas el pasado mes. Un 7,7% más. Lo que da cuenta de que Bilbao está de moda y cada vez son más los turistas que apuestan por la villa para pequeñas estancias que permitan conocer sus atractivos.

