El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los hoteles de Bizkaia, los únicos de Euskadi con más reservas en septiembre

Registraron casi 5.700 huéspedes al día, un 7,4% más que un año antes, y se anotan 1,37 millones de clientes en lo que va de 2025

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:24

Comenta

La llegada de turistas a los hoteles vizcaínos vivió un nuevo repunte en septiembre. Los establecimientos del territorio alojaron a 170.893 huéspedes, casi 5. ... 700 al día. Es un 7,4% más que en el mismo mes del pasado año, según los datos hechos públicos este lunes por el Instituto Vasco de Estadística. Esta situación, como viene sucediendo en los últimos meses, nada tiene que ver con la que experimentaron Álava y Gipuzkoa, donde, lejos de crecer, las reservas cayeron un 10,7% y un 1,1%, respectivamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  3. 3 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  4. 4

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  5. 5

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  6. 6 La caída de la nube de Amazon provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  7. 7

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  8. 8

    Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga
  9. 9

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  10. 10

    La parada cardiaca de un atleta ensombrece el Cross de Zornotza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los hoteles de Bizkaia, los únicos de Euskadi con más reservas en septiembre

Los hoteles de Bizkaia, los únicos de Euskadi con más reservas en septiembre