Los hoteles de Bizkaia, los únicos de Euskadi con más reservas en septiembre

La llegada de turistas a los hoteles vizcaínos vivió un nuevo repunte en septiembre. Los establecimientos del territorio alojaron a 170.893 huéspedes, casi 5. ... 700 al día. Es un 7,4% más que en el mismo mes del pasado año, según los datos hechos públicos este lunes por el Instituto Vasco de Estadística. Esta situación, como viene sucediendo en los últimos meses, nada tiene que ver con la que experimentaron Álava y Gipuzkoa, donde, lejos de crecer, las reservas cayeron un 10,7% y un 1,1%, respectivamente.

Aunque el incremento registrado en el territorio no es tan alto como el de primavera -en mayo, cuando Bilbao acogió la final de la Europa League, las reservas se dispararon un 14,8%-, es superior al anotado en julio y agosto. De hecho, el balance de verano cifra en un 5,7% el crecimiento medio del periodo estival en el territorio.

En lo que va de año, han dormido en los hoteles de Bizkaia 1.377.929 personas, un 7,5% más que en los primeros nueve meses de 2024. Para hacerse una idea del volumen, y cuando todavía restan tres meses para cerrar el 2025, esa cifra es muy a todos los clientes que pasaron por estos establecimientos una década antes (en todo 2015 las reservas ascendieron a 1,49 millones).

El pasado mes, Bizkaia concentró, como es habitual, casi la mitad de los clientes, que en Euskadi ascendieron a 364.088 (un 1,3% más que un año antes). El mayor peso lo protagonizaron los turistas de origen extranjero, que alcanzaron los 97.430 en la provincia (+8,8%) frente a los 73.463 nacionales (+5,6%). Y dentro del territorio, Bilbao atrajo a 114.954 visitantes, cerca de un 10% más y muy por encima de San Sebastián (88.412) y Vitoria (33.218).

La ocupación, pese a que cada día se ofertaron 8.535 habitaciones, casi 200 más que hace un año, también fue superior. Creció un 1,3% y ocho de cada diez habitaciones estuvieron ocupadas. Muy superior fue el incremento de las tarifas, a razón de 131,32 euros la noche en Bizkaia (un 9,8%) y 149,2 en Bilbao (un 10,5% más).