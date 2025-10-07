El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manu Cecilio

El horario del aeropuerto de Loiu no se ampliará pese a las reformas previstas

«Se va a quedar como está para que sea compatible con la vida saludable de los vecinos del entorno», afirma el ministro de Transportes, Óscar Puente

Octavio Igea

Octavio Igea

Martes, 7 de octubre 2025, 18:33

El ministro de Transportes ha asegurado hoy martes que el horario del aeropuerto de Loiu no va a extenderse pese al proyecto anunciado recientemente para ... reformar sus instalaciones. «Se va a quedar como está para que sea compatible con la vida saludable de los vecinos del entorno», ha dicho Óscar Puente durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado en respuesta a una pregunta del PNV.

