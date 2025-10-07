El horario del aeropuerto de Loiu no se ampliará pese a las reformas previstas

El ministro de Transportes ha asegurado hoy martes que el horario del aeropuerto de Loiu no va a extenderse pese al proyecto anunciado recientemente para ... reformar sus instalaciones. «Se va a quedar como está para que sea compatible con la vida saludable de los vecinos del entorno», ha dicho Óscar Puente durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado en respuesta a una pregunta del PNV.

El senador nacionalista y exalcalde de Zamudio Igotz López le había planteado previamente al ministro si cabía la posibilidad de que 'La Paloma' pasase a funcionar las 24 horas del día, al nivel de los aeródromos con mayor trasiego del país con todo lo que eso supone de contaminación acústica. Actualmente Loiu está operativo desde las 6.45 hasta las 23.30 y solo tiene posibilidad de ampliar su horario para recibir vuelos retrasados o los de la Organización Nacional de Transplantes. «Seguirán siendo las únicas excepciones», ha garantizado Puente pese a que la terminal vaya a ampliarse a partir de 2027 incorporando al edificio actual dos nuevas 'alas'.

Coincidiendo la sesión del Senado, Aena ha emitido un comunicado anunciando la insonorización de 68 nuevas viviendas en el entorno del aeropuerto. Son ya 2.371 los pisos en los que la sociedad pública ha mejorado el aislamiento acústico en el Txorierri y hay aún otras 168 que cumplen los requisitos para solicitarlo.