Hirian, el aperitivo urbano del BBK Live, anuncia los horarios para su festival gratuito en Deusto La Zowi, Zea Mays, Las Odio y Tremenda Jauría actuarán en Deusto este sábado.

Hirian marcará el ritmo de Bilbao este sábado. La fiesta gratuita previa al BBK Live contará con Tremenda Jauría, La Zowi y Zea Mays como cabezas de cartel. Este festival urbano, que hasta ahora tenía lugar en Bilbao La Vieja, se traslada este año a Deusto y ha anunciado este martes cuáles serán sus horarios.

Los conciertos se desarrollarán en un espacio llamado Basoa in the City y en el kiosko y en el frontón de la Plaza San Pedro. En estas dos últimas ubicaciones, las actuaciones se han programado de forma que no se solapen, para que el público únicamente tenga que cruzar la calle para ir de un escenario a otro.

Kiosko Plaza San Pedro 14.00 Cumbia Queers 15.45 Zea Mays 17.30 Tremenda Jauría 19.00 Las Odio 20.30 Las Mambo Jambo 22.00 Surfin' Bichos

Frontón Plaza San Pedro 15.00 Sara Zozaya 16.45 Putochinomaricón 18.15 Cruz Cafuné 19.45 MItto Koronkon 20.30 La Dani 21.30 Chico Blanco 22.15 La Zowi