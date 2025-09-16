El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Herido un motorista tras salirse de la calzada en Bermeo

El siniestro ha tenido lugar en la BI-631 y se están produciendo retenciones en la zona

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:27

Un motorista ha resultado herido este martes tras salirse de la calzada a la altura de Bermeo. El siniestro ha tenido lugar sobre las 11.51 horas en la BI-631, sentido Mungia. Como consecuencia de los hechos, hay un carril cortado y se están produciendo retenciones en la zona.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

