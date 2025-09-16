Herido un motorista tras salirse de la calzada en Bermeo
El siniestro ha tenido lugar en la BI-631 y se están produciendo retenciones en la zona
Martes, 16 de septiembre 2025, 12:27
Un motorista ha resultado herido este martes tras salirse de la calzada a la altura de Bermeo. El siniestro ha tenido lugar sobre las 11.51 horas en la BI-631, sentido Mungia. Como consecuencia de los hechos, hay un carril cortado y se están produciendo retenciones en la zona.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.