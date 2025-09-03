El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Herido un ciclista tras ser arrollado por una furgoneta en Berriz

E. C.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:21

Un ciclista ha resultado herido esta mañana tras ser arrollado por una furgoneta. El incidente ha ocurrido pasadas las 11.30 horas en la N- ... 634 a la altura de Berriz, sentido Bilbao.

