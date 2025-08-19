Guardias civiles de Euskadi y gendarmes incautan 1,3 toneladas de cocaína en un camión en Burdeos

Importante operación antidroga en la que ha participado la Guardia Civil del País Vasco. Agentes del instituto armado junto con la Gendarmería Nacional Francesa han ... incautado 1,3 toneladas de cocaína oculta en el interior de un camión que circulaba por la autopista A-63, a su paso por Burdeos.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Euskadi, el conductor del vehículo, un español de 36 años, ha sido puesto a disposición de la Jurisdicción Especial de Burdeos (JIRS). El camión fue interceptado el pasado 10 de agosto cuando circulaba con esta carga de droga -un total de 1.345 kilos- en dirección hacia el centro de Europa, a algún país por especificar, procedente del sur de la península.

En el marco de la colaboración internacional contra las organizaciones de crimen organizado transfronterizo, a comienzos de verano, ambos cuerpos policiales iniciaron la investigación sobre este vehículo, que efectuaba trayectos sospechosos entre España y el norte de Europa.

Al detectar un nuevo transporte y ante los fundados indicios de que el camión ocultaba droga en su interior, los investigadores decidieron interceptarlo en la autopista A-63, a su paso por Burdeos, encontrando la cocaína entre la mercancía.

Investigación abierta

Según recuerda la Delegación del Gobierno en el País Vasco, la Península Ibérica continúa siendo uno de los principales puntos de entrada de cocaína en Europa, desde donde se distribuye al resto del mercado europeo. Esta aprehensión se convierte en una de las más relevantes practicadas en todo el territorio europeo en lo que va de año.

La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer el destino final de la droga. Aunque se valoró la posibilidad de permitir que el envío llegara hasta su punto de entrega, el riesgo elevado de pérdida de la sustancia incautada hizo necesario intervenir en el momento oportuno