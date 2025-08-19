El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Guardia Civil del País Vasco

Guardias civiles de Euskadi y gendarmes incautan 1,3 toneladas de cocaína en un camión en Burdeos

Ambos cuerpos policiales han llevado a cabo esta operación antidroga, que sigue abierta

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 19 de agosto 2025, 11:24

Importante operación antidroga en la que ha participado la Guardia Civil del País Vasco. Agentes del instituto armado junto con la Gendarmería Nacional Francesa han ... incautado 1,3 toneladas de cocaína oculta en el interior de un camión que circulaba por la autopista A-63, a su paso por Burdeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  2. 2 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  3. 3 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  4. 4

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva
  5. 5 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  6. 6

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  7. 7 11 arrestos y 60 denuncias en la segunda noche de Aste Nagusia
  8. 8

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  9. 9

    Areso se suma a la lista de jugadores del Athletic preseleccionados con España
  10. 10

    La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Guardias civiles de Euskadi y gendarmes incautan 1,3 toneladas de cocaína en un camión en Burdeos

Guardias civiles de Euskadi y gendarmes incautan 1,3 toneladas de cocaína en un camión en Burdeos