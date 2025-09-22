La Guardia Civil organiza una jornada de puertas abiertas el sábado en Bilbao El evento, que celebra su segunda edición, tendrá lugar en el muelle de Ramón de la Sota, junto a la grúa Carola

Bruno Vergara Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:45 | Actualizado 11:08h.

Tras la buena acogida del año pasado, la Guardia Civil ha organizado una segunda jornada de puertas abiertas en el centro de Bilbao con motivo de la festividad de la patrona del Cuerpo. El acto se celebrará este sábado, 27 de septiembre, en el muelle de Ramón de la Sota, junto a la grúa Carola, de 11.00 a 15.00 horas.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano diferentes unidades de la Guardia Civil. El año pasado estuvieron especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM), Tráfico, Servicio Marítimo... En esta edición, como «novedad» estará presente también la embarcación Río Luna, de 35 metros de eslora y «dotada de la última tecnología». Se mostrará al público, además, cómo es una de las oficinas de atención al ciudadano del Instituto Armado.

Los agentes que acudan a las jornadas de puertas abiertas explicarán al público cómo trabajan las diferentes unidades. Se expondrán los diferentes materiales y vehículos que utilizan para sus operativos.

Además, al igual que en la edición del año pasado, los asistentes podrán disfrutar de la pericia de los pilotos de la unidad de helicópteros de la Guardia Civil.