La fuga de agua sorprendió por su gran altura.
La fuga de agua sorprendió por su gran altura. Daniel Rodríguez

Una gran fuga de agua provoca un géiser cerca del Guggenheim

El origen de la avería se encuentra en la ruptura de una toma de riego del tranvía

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:07

Comenta

Como un géiser. Es con lo que se encontraron este miércoles al mediodía turistas y vecinos en los aledaños del Guggenheim. En concreto, en las vías del tranvía situadas frente al estanque del museo de la avenida de Abandoibarra. ¿La razón? Una fuga de agua que ha cogido una gran altura, como se puede ver en el materia multimedia que ilustra esta información, y que ha sorprendido a las personas que pasaban por allí.

El origen de la fuga de agua se encuentra en una toma de riego del tranvía que, al parecer, se ha roto por las obras que se están acometiendo en la zona. Tras ser avisados del problema, técnicos del Servicio de Aguas han acudido al lugar y han cerrado la llave para evitar que siguiera saliendo el agua a borbotones. En estos momentos, se trabaja para arreglar la avería, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Bilbao.

