El Gobierno vasco tilda de «inaceptable e insoportable» la agresión a los ertzainas en Ordizia

El viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Ricardo Ituarte, ha condenado firmemente los hechos que se han producido durante la madrugada del domingo en Ordizia ... , donde cuatro ertzainas han sido agredidos después de recibir un aviso por una pelea. Ituarte, acompañado de la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, ha destacado en el hospital de Cruces, donde se trasladará al agente que reviste heridas más graves, que lo ocurrido es un hecho que «tenemos que juzgar como tremendamente grave, inaceptable e insoportable».

Según ha asegurado el viceconsejero, el detenido ya se encuentra a disposición judicial y la investigación va a continuar para saber si hay más personas involucradas. El agente más grave de los cuatro «está en camino del hospital, ya que requiere de una intervención médica para las lesiones producidas, aunque su vida no corre peligro». Ituarte ha añadido que «una agresión a la Ertzaintza nunca es un daño colateral», y que sí que es un daño «contra el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza y el Gobierno vasco».

Asimismo, ha querido trasladar un mensaje a la sociedad: «Necesitamos proteger a quienes nos protegen. Nos da igual que sean médicos o policías; son servidores públicos que nos están protegiendo y que siempre necesitan nuestro apoyo». En este sentido, y en relación al recente anuncio del lehendakari Imanol Pradales de crear un foro de seguridad, ha asegurado que «las agresiones a nuestros servidores públicos es un tema que nos preocupa».

Por último, ha querido dejar claro que «ser ertzaina no es sencillo y estar en la calle no es fácil». Por ello, ha pedido que «la gente que sabemos atenernos a unas normas de convivencia, que somos la infinita mayoría, debemos estar detrás de todos ellos para apoyarles y que sepan que estamos con ellos. La conducta de algunos es inaceptable y tienen que saber que la sociedad vasca no está dispuesta a tolerar este tipo de comportamientos».