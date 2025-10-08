El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hogar del jubilado de Gatika, uno de los municipios que carecen de cajero automático Maika Salguero

El Gobierno vasco instalará 21 cajeros en zonas rurales contra la brecha financiera

Saca a concurso su localización en localidades con más de 300 vecinos en las que haya que desplazarse más de 8 kilómetros para sacar dinero

Eva Molano

Eva Molano

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:54

Más de 24.000 vascos que residen en barrios o en zonas rurales, principalmente, se ven obligados a viajar varios kilómetros para acceder a un ... cajero automático. A este fenómeno se le denomina exclusión financiera. El Gobierno vasco, que quiere apostar por el relevo generacional en el sector primario para garantizar la soberanía alimentaria, pretende ir dotando a los municipios de servicios esenciales que eviten precisamente eso, el abandono de los pueblos. Por eso ha sacado a licitación por 1,15 millones la instalación de cajeros sin entidad financiera en 38 municipios vascos, de los que 21 están en Bizkaia, después de que decayese un plan anterior de instalar 34 en este territorio. Aunque son más los barrios o ayuntamientos sin este servicio, hay 26 municipios sin cajero cuyos vecinos deben desplazarse al menos cuatro kilómetros para sacar dinero. Allí se han acostumbrado a obtener efectivo para varios días y a pagar con tarjeta cuando pueden. En esta ocasión, si llega a buen puerto la licitación, los cajeros se instalarán en pueblos de más de 300 vecinos, sin cajeros ni oficinas bancarias, que tengan una distancia de más de ocho kilómetros al cajero más cercano o en localidades de gran afluencia turística.

