El Gobierno vasco estudiará la subida del nivel de la Ría de Bilbao y renaturalizará zonas de punta Zorroza y Sestao

Eva Molano Martes, 3 de junio 2025, 14:30 Comenta Compartir

El jueves 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y el Consejo de Gobierno ha anunciado dos proyectos demostradores de adaptación al cambio climático que se desarrollarán en la ría de Bilbao. Por un lado, se estudiarán en profundidad sus afecciones en la ría de Bilbao y se analizará con todos los agentes las medidas a adoptar a medio y largo plazo. Hay que tener en cuenta que el nivel del mar sube cada año y por ello crece el riesgo de inundación costera en municipios como Erandio, sin que de momento exista remedio. El Ejecutivo autonómico prevé una subida media del nivel del mar de 26 centímetros dentro de 25 años y el área con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) de Bilbao-Erandio, donde confluye el riesgo fluvial con el marino, se cataloga en el grupo uno, lo que implica que la Administración debería poner en marcha medidas estructurales de defensa.

Mientras se trabaja en una adaptación en zonas concretas, se adoptarán soluciones basadas en la naturaleza en punta Kaiku, en Sestao, y en punta Zorroza, en Bilbao. Son actuaciones que se basarán en renaturalizar esas zonas para dar más espacio al cauce. La actuación en punta Zorroza ya estaba prevista por el Ayuntamiento de Bilbao y afectaría a la ría y al río Cadagua, que desemboca allí. Las actuaciones se realizarán hasta 2030 con un presupuesto estimado de 5,9 millones de euros. Además, en Bakio se creará una marisma urbana y un bosque inundable por unos 3 millones de euros para así dejar más espacio al río Estepona y reducir los daños por avenidas.

Además, otros tres proyectos se desarrollarán en Zarautz, en el meandro de Astegieta en Vitoria y en la bahía de Txingudi. En Zarautz, se remodelará la zona de Narros-Munoa y se mejorará el sistema dunar hasta 2028 con un presupuesto de 4,5 millones. En Txingudi, se ampliará la marisma de San Lorenzo y se retirará el equipamiento deportivo, entre otras actuaciones, por un presupuesto de 10,5 millones hasta 2028. En Vitoria, se reducirá el meandro artificializado de Astegieta por 4.1 millones.

Para todo ello, se ha configurado una mesa de coordinación interdepartamental denominada KAIA (Klima Aldaketaren InpaktuA), coordinada por la Dirección de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático a través de la sociedad pública Ihobe, en la que participan la Agencia Vasca del Agua-URA, la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, Euskalmet, con el apoyo técnico de Azti. «La vocación es incorporar a los agentes necesarios, tanto públicos como privados, para ejecutar con éxito los proyectos demostradores y su replicabilidad en otros lugares», ha subrayado el consejero de Industria, Transición Energética y Sosteniblidad, Mikel Jauregi.

«Todos estos proyectos, además de incrementar la resiliencia del territorio, supondrán una mejora sustancial en la calidad de vida de la población y en la mejora de la biodiversidad de las zonas regeneradas», ha señalado el consejero. La naturalización de espacios, tanto terrestres como acuáticos, incrementará su capacidad de absorción de CO2, cuestión clave para conseguir la neutralidad climática de Euskadi para el año 2050 o antes, tal y como se recoge en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático.

Estos «proyectos demostradores buscan implantar una batería de soluciones integradas de adaptación al cambio climático en Euskadi, a través de actuaciones que permitan anticiparse a los riesgos e incrementar la resiliencia al cambio climático, además de demostrar que la inversión en adaptación es rentable y que estos proyectos se pueden replicar tanto dentro como fuera de Euskadi, lo que se traduce en una oportunidad de negocio para nuestro tejido empresarial«, ha añadido el consejero.

Las actuaciones de Zarautz y Bakio están parcialmente financiadas por el proyecto europeo LIFE IP Urban Klima 2050. Algunas de las actuaciones de Txingudi están, igualmente, financiadas en parte por el proyecto europeo Horizon Regions4Climate y por Fondos Next. El Gobierno vasco está buscando ahora posibilidades de financiación para la puesta en marcha de los proyectos para la Ría y Astegieta. Esta misma semana el viceconsejero de Medio Ambiente Josu Bilbao, y el director de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático, Adolfo Uriarte, se desplazarán a Niza para mantener una reunión bilateral con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y abordar las posibilidades de atraer financiación para estos cinco proyectos demostradores.

«El BEI ha mostrado su interés en apoyar a Euskadi para desplegar nuestra hoja de ruta de adaptación. Estoy convencido de que el desarrollo de estos proyectos y su sistemática servirá de ejemplo para otros territorios, y ayudará a posicionar a Euskadi y a su tejido de consultarías técnicas y empresas especializadas en otros mercados. Tenemos el reto de implicar al sector privado, a las entidades financieras y aseguradoras, así como a la ciudadanía, en los proyectos de adaptación al cambio climático. El desarrollo de estos proyectos demostradores tiene que ser una oportunidad para afrontar este reto», ha destacado Jauregi.

Territorio «referente en Europa»

El informe anual de la Misión de Adaptación, publicado en abril de 2025 por la Unión Europea, (denominado Activity Report of the EU Mission on Adaptation to Climate Change) destaca a Euskadi como modelo de referencia en adaptación al cambio climático junto a regiones como la Toscana y las Azores y subraya que su enfoque es replicable y un ejemplo para otras regiones europeas por sus avances demostrados y su capacidad de transferir conocimiento. «Euskadi ha sido reconocida por su enfoque integral y anticipatorio en materia de adaptación, sustentado en más de dos décadas de planificación climática. Para continuar avanzando en esta materia, el éxito o el fracaso de la acción climática dependerá de la capacidad de promover proyectos demostradores ambiciosos como los que hoy presentamos», ha finalizado Jauregi.

Por otro lado, a la finalización del Consejo de Gobierno ha tenido lugar la tradicional entrega de reconocimientos a los centros educativos que se incorporan a la red Eskola Jasangarriak-Escuelas Sostenibles de Euskadi, en una ceremonia presidida por el lehendakari Imanol Pradales junto con la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y el consejero Jauregi, acompañados del viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, y del director de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático, Adolfo Uriarte. En esta ocasión han sido 9 centros de los tres territorios, a los cuales se reconoce su apuesta por la innovación, la calidad y compromiso con el medio ambiente: CEIPS La Inmaculada, de Barakaldo, el IES Uribarri, de Basauri, el CEIPS Assa Ikastola, de Lapuebla de Labarca, el CEIPS Nuestra Señora de las Mercedes, de Leioa, el IES Muskiz, el CEIPS Jakintza Ikastola, de Ordizia, el CEIP Otxartaga, de Ortuella, el CEIPS La Salle-San José, de Zarautz, el IES Lizardi, de Zarautz