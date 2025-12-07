El Gobierno vasco controla la calidad del aire en Muskiz tras un incidente en Petronor Los datos actuales reflejan una afección localizada en la zona de San Julián con valores dentro de los márgenes considerados seguros para la salud pública

E.C. Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:48

El Departamento de Salud del Gobierno vasco emitió este domingo un comunicado para informar a la ciudadanía sobre un incidente registrado en uno de los tanques de gasolina de la empresa Petronor del municipio de Muskiz. Según la nota, el pasado viernes 5, la empresa notificó a SOS Deiak una «incidencia» en el techo flotante de uno de sus depósitos, «lo que ocasionó el paso de parte del combustible a la superficie del mismo, con el consiguiente riesgo de emisión de vapores volátiles al aire».

Los datos actuales de calidad del aire reflejan una afección localizada en la zona de San Julián. «Aunque se han detectado niveles de benceno más altos que los habituales en dicha estación, estos valores se mantienen dentro de los márgenes considerados seguros para la salud pública», precisan. El resto de estaciones del entorno no registran variaciones relevantes. «Desde el primer momento, Petronor está aplicando las medidas correctoras establecidas en los protocolos de seguridad para minimizar la evaporación y resolver la situación con la máxima rapidez», añade la nota.

Los departamentos del Gobierno vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud, a través de la dirección de Salud Pública, están realizando «un seguimiento continuo y exhaustivo de la evolución del incidente». Este control incluye la monitorización de los datos de la Red de Control de Calidad del Aire y de muestreos específicos en el entorno; así como de inspección en el lugar para comprobar las medidas correctoras que está ejecutando la empresa para reducir las emisiones.