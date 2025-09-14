Getxo retirará cientos de kilos de basura de un síndrome de Diógenes en Romo

Maletas, bolsas, mantas, televisores en desuso, latas de disolvente, bombonas de camping gas, carretillas y hasta una bicicleta estática hacen casi imposible transitar por el ... portal y las zonas comunes de una vivienda del barrio getxotarra de Romo. El «peligro» que supone la acumulación de enseres ha llevado a los Servicios Sociales y al departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getxo a tomar cartas en el asunto. Fuentes municipales aseguran que están encima del caso y que «trabajan» para dar una solución «próximamente».

Aunque lo cierto es que los vecinos llevan varios meses de lucha sin que las instituciones den una respuesta. Ante la «lentitud» por parte también de la justicia, antes de verano decidieron acudir al Ararteko para quejarse de su «indefensión». El Defensor del Pueblo Vasco trabaja en el expediente y en solicitar al Consistorio getxotarra una intervención. Es en todo caso una recomendación porque no tiene carácter vinculante.

Los residentes en el céntrico inmueble de Romo consideran que es una cuestión de «salud y un peligro» para su integridad. Que «cualquier día puede suceder una desgracia», advierten. El caso se arrastra desde hace años, pero cada vez la «insalubridad es mayor». La persona con el síndrome de Diógenes lleva un año residiendo en el bloque de forma estable y la situación se ha intensificado. Se une además de la «basura y los olores» el peligro de la existencia de «colillas» que pueden provocar un «incendio», temen.

Montañas

Después de «un año» esperando una respuesta de la administración local, esta semana los técnicos municipales han visitado la vivienda y las montañas de objetos que se amontonan en las zonas comunes del edificio. El área de Medio Ambiente ha consensuado la retirada de los objetos y acudirá en los «próximos días con una empresa de limpieza especializada». «Es necesario limpiarlo porque si hay basura puede desencadenar en una situación de plaga», comentan fuentes municipales.

Las mismas fuentes prefirieron no dar detalles de la intervención que se acomete desde los Servicios Sociales al tratarse de personas que están en «situación de desprotección». En este caso, fueron los propios vecinos los que denunciaron el caso de Diógenes, aunque hay más formas de detectar este tipo de conductas por parte de las instituciones. En ocasiones, las propias trabajadores sociales del Consistorio son las que lo detectan en su trabajo diario.

La Policía local es quien, en coordinación precisamente del área de Medio Ambiente, determina si hay una «situación de insalubridad», recuerdan las mismas fuentes. Posteriormente, los Servicios Sociales se encargan de diagnosticar si consideran que existe una «desprotección, una soledad no deseada», y lo más importante, dar una solución.