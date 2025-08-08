Getxo niega un choque con el Gobierno vasco por las nuevas casas del Puerto Viejo

El Ayuntamiento de Getxo aseguró ayer que «no hay discrepancia» con el Gobierno vasco a cuenta de su proyecto para derribar tres casonas centenarias del ... Puerto Viejo de Algorta que se encuentran en ruinas y construir posteriormente 46 nuevas viviendas en una zona que está protegida. «Ni el Gobierno vasco ha cuestionado el plan ni la actuación integrada de San Nicolás», defendieron portavoces del Ejecutivo local.

Tal y como informó este periódico en su edición de ayer, un informe remitido por la Consejería de Cultura del Gobierno vasco al Consistorio el mes pasado solicita «modificar» el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Getxo, que aún no ha sido aprobado de forma definitiva, para matizar algunos aspectos respecto al área del Puerto Viejo, enclave catalogado como Bien Cultural desde 2001. Creen los expertos que si el PGOU se aprueba tal y como está redactado ahora mismo la zona corre el riesgo de quedar «desprotegida», así que reclaman que se tenga en cuenta su singularidad.

En este sentido, el Gobierno vasco advierte de que tirar abajo las casonas, a pesar de estar en ruinas, «no resulta compatible con el régimen de protección que como inmuebles de interés cultural mantenían a día de hoy». La Dirección de Patrimonio solicita que en las futuras normas urbanísticas se recoja el área protegida en los mismos términos que en el decreto que le reconoció su singularidad en 2001.

En concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo, Álvaro González, aseguró ayer que «en ningún informe de Patrimonio o cualquier otro se dice que exista incompatibilidad entre la actuación prevista y la protección del Conjunto Monumental del Puerto Viejo». «El informe es favorable a la aprobación definitiva del PGOU y si se ejecuta dicha actuación, deberá cumplirse las determinaciones del decreto de protección como obliga la normativa incluida en el Plan General». González sostiene que «no hay desprotección» y que «no hay que confundir planificar con ejecutar». Apunta además que los planos incorporados en las futuras normas urbanísticas en relación al Puerto Viejo son «los mismos» que en su momento se recogieron en el decreto del Gobierno vasco que determinó la protección. «No se ha alterado ni un centímetro».

«Error de percepción»

Getxo también niega que el Ejecutivo autonómico le llamase la atención anteriormente, concretamente en 2022, coincidiendo con la aprobación inicial del PGOU, y en noviembre de 2024, con motivo de la aprobación provisional, tal y como señala Patrimonio en su último informe. «Estas dos afirmaciones son absolutamente falsas». Según González Lakua no había hecho hasta ahora referencia a la situación del Puerto Viejo. Asegura además que la precisión del Ejecutivo se refiere únicamente a que el PGOU cambia ligeramente la delimitación de la zona protegida, algo que, dice, «se puede comprobar que se trata de un error de percepción por parte del Gobierno vasco».