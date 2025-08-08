El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de la explanada del Puerto Viejo de Algorta, Getxo. Pedro Urresti

Getxo niega un choque con el Gobierno vasco por las nuevas casas del Puerto Viejo

Asegura que mantiene la «protección» y que el constructor de 46 pisos deberá respetar las limitaciones de la zona, declarada Bien Cultural

Leire Pérez

Leire Pérez

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:57

El Ayuntamiento de Getxo aseguró ayer que «no hay discrepancia» con el Gobierno vasco a cuenta de su proyecto para derribar tres casonas centenarias del ... Puerto Viejo de Algorta que se encuentran en ruinas y construir posteriormente 46 nuevas viviendas en una zona que está protegida. «Ni el Gobierno vasco ha cuestionado el plan ni la actuación integrada de San Nicolás», defendieron portavoces del Ejecutivo local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

