La Gabarra inmortal
Presentación del libro 'Athletic Club Gabarra' en conmemoración de la 25ª Copa, ante más de 350 representantes de la familia athleticzale
Martes, 9 de septiembre 2025, 23:03
La periodista Cristina García y el director de Estrategia y Operaciones de la Fundación Athletic Club, Galder Reguera, presentaron ayer en la Sala Norte de ... San Mamés, acompañados por Ernesto Valverde, Óscar de Marcos, Mikel Balenziaga e Iker Muniain, una obra monumental: 'Athletic Club Gabarra'. No es un libro cualquiera. Pesa dos kilos y cien gramos, mide 33,6 x 24,5 cm, y llega con tapa dura y un diseño que es puro mimo editorial. En sus páginas se despliegan 17 collages, 6 trípticos, 4 cuadrípticos y más de 200 fotografías firmadas por 15 fotógrafos, entre ellas las poderosas imágenes en blanco y negro del entrenador y fotógrafo, Ernesto Valverde. La dirección artística lleva la firma de Ricky Dávila, y el volumen se abre con los prólogos del presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, y del presidente de honor, José Ángel Iribar.
El relato se articula en cuatro capítulos elementales: Tierra, memoria de las cinco finales de Copa perdidas entre 2009 y 2021 y homenaje a todos aquellos futbolistas que formaron parte de estos equipos subcampeones; Aire, el vuelo narrativo de las eliminatorias previas; Fuego, la intensidad de la final de Sevilla, donde afición y equipo arden juntos; y Agua, la mítica celebración sobre la Gabarra. Edición limitada, trilingüe y a un precio de 60 euros.
A la presentación acudieron el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; Itxaso Erroteta, concejala de Deportes; Carlos Sergio, director de deportes de la Diputación; Carlos García Buendía, subdelegado de Gobierno; los presidentes de las Federaciones, Iñaki Mardones (Bizkaia) e Iker Goñi (Euskadi); los directivos Jon Ruigómez, Josetxu Urrutia, Xabier Álvarez, Guillermo Ruiz-Longarte, Igor San Román e Ignacio Urigüen; los exrojiblancos Asier Villalibre, Jokin Ezkieta, Markel Susaeta, Beñat Etxebarria, Raúl García, Carlos Gurpegi, Oskar Tabuenka, Pablo Otaolea, Carlos Ruiz y prácticamente la totalidad de la plantilla, acompañados por su cuerpo técnico.
También se encontraban Juan Diego, Gonzalo Díez-Heppe, José Gondra, Casilda Barcina, Dani Rodríguez, Txomin Fernández, Carlos Gutiérrez, Jesús Ortiz, Manolo Delgado, Joseba Gamboa, Marina Garbizu y June Diego, de cervezas San Miguel; Javier Ponciano, Beatriz Rodríguez, Inocencio Valle, Iñaki García, Aitor Crespo, Paula Barreras, Iñaki Saitua, Olatz Pérez, el brillante cocinero Aingeru Etxebarria, Gorka García, Javier y Unai Beltrán, Alfonso y Aroa Blanco, Jagoba del Castillo, Marieli Oviedo, Domi Alonso, Juan Flor y Juan Antonio Hernández.
