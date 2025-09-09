El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Mari Aburto, Itxaso Erroteta, José Ángel Iribar, Jon Ruigómez y Carlos García Buendía.

Juan Mari Aburto, Itxaso Erroteta, José Ángel Iribar, Jon Ruigómez y Carlos García Buendía. Maika Salguero
La Gabarra inmortal

Presentación del libro 'Athletic Club Gabarra' en conmemoración de la 25ª Copa, ante más de 350 representantes de la familia athleticzale

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:03

La periodista Cristina García y el director de Estrategia y Operaciones de la Fundación Athletic Club, Galder Reguera, presentaron ayer en la Sala Norte de ... San Mamés, acompañados por Ernesto Valverde, Óscar de Marcos, Mikel Balenziaga e Iker Muniain, una obra monumental: 'Athletic Club Gabarra'. No es un libro cualquiera. Pesa dos kilos y cien gramos, mide 33,6 x 24,5 cm, y llega con tapa dura y un diseño que es puro mimo editorial. En sus páginas se despliegan 17 collages, 6 trípticos, 4 cuadrípticos y más de 200 fotografías firmadas por 15 fotógrafos, entre ellas las poderosas imágenes en blanco y negro del entrenador y fotógrafo, Ernesto Valverde. La dirección artística lleva la firma de Ricky Dávila, y el volumen se abre con los prólogos del presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, y del presidente de honor, José Ángel Iribar.

