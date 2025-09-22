El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jorge Aio, Lorea Bilbao, Marieli Oviedo, José Ángel Iribar, Itxaso Erroteta y Anabel Jiménez.

Jorge Aio, Lorea Bilbao, Marieli Oviedo, José Ángel Iribar, Itxaso Erroteta y Anabel Jiménez.
La mirilla

Fotografía que emociona

Inauguración de la exposición con fines benéficos de Marieli Oviedo, organizada por BilbaoCentro

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:00

BilbaoCentro abrió este lunes las puertas de su sede en Indautxu a una exposición solidaria que late con fuerza propia. La muestra reúne 28 fotografías ... de Marieli Oviedo, conocida cariñosamente como la fotógrafa del Athletic Club, y tiene un propósito claro: apoyar la lucha contra el cáncer de mama de la mano de Acambi. Cada imagen vendida se convierte en esperanza, ya que todos los fondos recaudados irán destinados íntegramente a la asociación. Marieli nos regala una selección de escenas capturadas en Bilbao y Bizkaia que logran emocionar a quienes sienten un vínculo profundo con esta tierra. Su mirada fotográfica consigue transformar rincones cotidianos en auténticos homenajes a la ciudad y a la provincia.

