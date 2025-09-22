Fotografía que emociona

BilbaoCentro abrió este lunes las puertas de su sede en Indautxu a una exposición solidaria que late con fuerza propia. La muestra reúne 28 fotografías ... de Marieli Oviedo, conocida cariñosamente como la fotógrafa del Athletic Club, y tiene un propósito claro: apoyar la lucha contra el cáncer de mama de la mano de Acambi. Cada imagen vendida se convierte en esperanza, ya que todos los fondos recaudados irán destinados íntegramente a la asociación. Marieli nos regala una selección de escenas capturadas en Bilbao y Bizkaia que logran emocionar a quienes sienten un vínculo profundo con esta tierra. Su mirada fotográfica consigue transformar rincones cotidianos en auténticos homenajes a la ciudad y a la provincia.

La historia de Marieli con el Athletic comienza un 21 de diciembre de 1980, en un mítico encuentro contra el Barcelona (4-1) en el que Manolo Sarabia firmó un inolvidable hat-trick. Desde aquel día, y durante 43 años, su cámara fue testigo y memoria del club de sus amores. El 21 de diciembre de 2023 anunció su retirada oficial, aunque sigue colaborando de forma altruista con los veteranos rojiblancos, su gran pasión. Pionera indiscutible, Marieli fue la primera mujer fotógrafa en un club español, autora de 26 pósters del Athletic y compañera de viaje de doce presidentes, desde Beti Duñabeitia hasta Jon Uriarte. Hoy continúa inmortalizando instantes para la Fundación BBVA, las Juntas Generales y el Puerto de Bilbao, además de dar vida a exposiciones como esta, que combinan arte, compromiso y emoción.

A la inauguración acudieron Jorge Aio, gerente de BilbaoCentro; las concejalas Itxaso Erroteta y Paula Garagalza; la juntera Lorea Bilbao, José Ángel Iribar, Pablo Otaolea, Andoni Goikoetxea, Manolo Delgado, Olga Zulueta, José Mari Amantes, Isabel Iturbe, presidenta del Bilbao Basket; José Manuel Garay, de IMQ; y Mariano Remiro, editor de BAO Bilbao Ediciones, que adquirió cinco fotografías.

También asistieron María Jesús Galarza, Beatriz Marcos, Josune Zabala, Rafa Dehesa, José Javier, Katalin y Xabi Leniz; Aitor Iturralde, Itziar Oviedo, José Antonio Nielfa 'La Otxoa', Faustino Ruiz, Amagoia Iturbeormaetxe, Inmaculada Sopelana, Domi Alonso, Luis Ibáñez, Iñaki Basabe, Ángel San Mamed, Sonia García, Marijo Villanueva; Arantza Arrutia, Anabel Jiménez, Feli del Cerro y June Encinas, de Alambi; Álvaro Díaz de Lezana, Ander y María Sagasti, Juan Carlos Rodríguez, Jon Inchaurraga, Edurne Antón, Maite Arana, Sol Vergara, Iñigo Gutiérrez, Txagu Magu, Enrique Crespo y Enrique Ugarteburu.