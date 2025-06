Las farmacias son el recurso sanitario más visitado. Cada día 2,3 millones de personas entran en una en España, el triple que en un ... centro de salud. En todo el país hay 22.200 boticas. De ellas 3.700 en Euskadi. Jesús Aguilar es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Hace unos días participó en Plentzia en una jornada sobre la evolución de este sector.

– ¿Por qué faltan medicamentos en las farmacias?

– Hay un problema de desabastecimiento importante, no solamente en España, sino en toda Europa. Tenemos una dependencia muy alta de Asia, cuando son unas herramientas terapéuticas que nos hacen falta para curarnos. En España este problema puede ser algo mayor por un tema de precio. Esto nos da un dolor de cabeza tremendo a los farmacéuticos. Según una encuesta a nivel europeo los farmacéuticos dedicamos nueve horas a la semana a buscar los medicamentos que necesitan los ciudadanos, porque no hay suministro suficiente para cubrir las necesidades de la población.

– ¿A qué se refiere con lo de los precios?

– El precio de venta al público de los medicamentos en España en una farmacia comunitaria es, de media, un 15% más bajo que la media europea. Eso también tiene sus consecuencias. Tenemos un sistema único por el que todo el mundo tiene derecho a esta prestación farmacéutica. Es algo bueno, pero hace que la aportación del ciudadano sea muy baja con respecto a la de otros países. A esto se suma que tenemos una población con una edad media muy alta y, por tanto, con una cronicidad elevada y un mayor consumo de medicamentos.

– ¿Entonces el bajo precio tiene un coste?

– Lo importante es tener en cuenta que el medicamento más caro es el que no se toma o el que se toma mal. Si una caja de un producto para el colesterol te cuesta un euro, el precio de una consulta en un ambulatorio o de un ingreso hospitalario es elevadísimo

– ¿Tomar mal un medicamento?

– El medicamento no es un bien de consumo. Nadie ingiere un fármaco si no tiene una necesidad. Se toma mal sobre todo cuando hablamos de enfermedades silentes, como el colesterol o la tensión. Al no notar con el fármaco una mejoría directa, como sí ocurre con el antiinflamatorio en un momento agudo, hace que muchas veces los pacientes abandonen la medicación. Por eso es tan importante la adherencia a los tratamientos. Con los antibióticos, por ejemplo, si no cumplimos el ciclo o lo tomamos mal esa bacteria puede crear resistencia.

– ¿Se dejan muchos tratamientos?

– En Europa el 50% de los pacientes no son adherentes a los tratamientos. Así que fíjate si tenemos trabajo por delante.

– Los farmacéuticos son los sanitarios a los que la población accede con mayor facilidad.

– Es así. En España tenemos una red de 22.200 farmacias, la mayor de toda Europa, de las que el 70% están fuera de las capitales de provincia. En muchos lugares no hay más sanitario que el farmacéutico. Tenemos una gran cercanía, no hay que pedir hora para visitarnos y podemos aclarar dudas. Pero es que además hay un antes y después de la pandemia. Ahí se vio nuestro papel y la confianza que aporta nuestro trabajo a los ciudadanos

– En Euskadi hay diferentes iniciativas para que las farmacias indiquen a los pacientes cómo medicarse o incluso para detectar necesidades sociosanitarias. Los farmacéuticos hacen más que dispensar medicamentos. ¿Están bien aprovechados?

– No. Siempre les decimos a las administraciones que nos utilicen más porque siempre que lo han hecho ha sido un éxito. Tenemos un potencial muy importante. Somos facultativos con cinco años de estudios y contamos con 60.000 personas al pie de las farmacias que no somos utilizados con la fuerza que deberían por parte de las administraciones.

– ¿Qué más pueden hacer los farmacéuticos?

– No es muy lógico, por ejemplo, no contar con nosotros de cara a incrementar la tasa de vacunación en una población concreta hacia la que va dirigida una campaña. Podemos hacer recomendaciones a esa gente. Allí donde se han hecho han aumentado las tasas de cobertura de forma importante. Otro ejemplo es el cribado del cáncer de colon. Cuando interviene la farmacia y se pueden dejar allí las muestras, los índices de participación son más altos. Con las adherencias a los tratamientos, si hiciésemos un seguimiento farmacoterapéutico coordinado con el médico, se reducirían en un 53% las visitas a Urgencias y un 60% los ingresos de las personas que dejan de tomar esos fármacos. Es algo que recogen diferentes estudios. También podemos colaborar en materia de salud pública, hábitos saludables o alimentación, pero siempre de la mano de las administraciones. Por nuestra cuenta no sería la manera correcta.

t. b.

– ¿Estamos muy medicados?

– Depende. Estamos más medicados que hace cuatro décadas, cuando la esperanza de vida era más baja. Ahora somos longevos, tenemos enfermedades crónicas y precisamos de más medicación. El 80% de los pacientes que entran a una farmacia tiene más de 65 años.

– ¿Y qué pasa si tomamos un medicamento caducado?

– Los medicamentos tienen una fecha de caducidad basada criterios de estabilidad. Son drogas y tienen unos requerimientos, actividades y acciones. Su indicación dice que a partir de un momento ese producto puede descomponerse o generar impurezas. Hace menos o ningún efecto si pierde actividad o causa un daño si desarrolla impurezas. Un medicamento caducado no se debe tomar.

– Las farmacias venden cada vez más productos que no son fármacos.

– Suelen ser productos de cosmética o dermocosmética. No son medicamentos, pero sí tienen unos requerimientos distintos a otros productos similares que venden en otros lugares. Lo mismo ocurre con los de higiene bucal. Los que encuentras en una farmacia tienen unas concentraciones de flúor o de principios activos. Son productos para el autocuidado desde el punto de vista de la salud. Es cierto que esa parte de parafarmacia es muchas veces la que más se ve en los establecimientos.