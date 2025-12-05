Contra la fábrica de mentiras

La Fundación Comunicando Futuro Alejandro Echevarría presentó ayer, en su sede de Bilbao, el informe 'Desinfo Stop 2025. Retos y respuestas frente a la desinformación'. ... El acto se abrió con las palabras de bienvenida de Aletxu Echevarría Estívariz, presidente de la fundación, quien subrayó que el informe es una invitación a pensar, compartir y actuar para avanzar hacia una información más fiable y, con ello, hacia una sociedad más justa, crítica y fuerte.

A continuación, el sociólogo Santi Pisonero, miembro del consejo asesor de la fundación e investigador en materia de desinformación, desgranó las principales conclusiones del documento. Señaló que la desinformación ha dejado de ser un fenómeno esporádico para convertirse en un problema estructural y cotidiano, agravado por la crisis de confianza en las instituciones y en determinados medios. A este contexto se suman la capacidad exponencial de la inteligencia artificial y los algoritmos de las redes sociales, que han generado una tormenta perfecta en la que la información falsa, intencionada y polarizante se difunde a una velocidad sin precedentes.

Pisonero destacó además la paradoja de que, en plena era de la información, sea la desinformación la que esté ganando terreno. Concluyó advirtiendo de su impacto transversal: erosiona la confianza en las instituciones democráticas, afecta especialmente a colectivos vulnerables como mujeres, adolescentes, personas migrantes o minorías, y tiene consecuencias directas en ámbitos como la salud (con el rechazo a las vacunas), las finanzas, la tecnología, la ciencia, la credibilidad empresarial e incluso la educación, al tratar de reinterpretar la historia.

En la presentación se encontraban Alberto Berrocal, director general de la fundación; Begoña Etxebarria, patrona de la fundación y directora de la Fundación Novia Salcedo; Ander Aranzadi, director financiero de la fundación; Aitana Olarza, realizadora del diseño del informe; Antonio Gutiérrez Llano, director creativo de la agencia de producción Evenire; Mónica Aguilera, directora de Kalicon Media; José Félix Ruiz, director de cuentas de Trupp; y Óscar Moracho, consejero de la Clínica Siwa.

