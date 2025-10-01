El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el director de Beotibar Recycling, Iñigo Jalón, durante su visita a la planta de reciclaje. Irekia

Euskadi destruye 200.000 kilos de papel judicial al año

El coste anual de reciclar estos documentos alcanza los 74.000 euros anuales

Alba Peláez

Alba Peláez

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:22

Euskadi recicla alrededor de 200 toneladas de papel judicial al año. Destruir estas cantidades de documentos —confidenciales y no confidenciales— que se generan en los Palacios de Justicia de los tres territorios supone un coste anual de 74.000 euros. Las cifras han sido desveladas este miércoles por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, durante una visita a la empresa Beotibar Recycling S.L., que se encarga del tratamiento de estos escritos.

«El reciclaje y la destrucción de documentación judicial permiten un ahorro en gastos de conservación de archivos», ha explicado San José. El proceso se realiza con «todas las garantías», ya que los papeles se seleccionan según su interés judicial e histórico, «asegurando la conservación de aquellos con valor social, económico, político o cultural».

La destrucción de documentos confidenciales se lleva a cabo mediante trituración mecánica «certificada, lo que impide la reconstrucción de la información y garantiza un proceso seguro y respetuoso con la ley». Posteriormente, esos papeles se reciclan.

Unido a estas garantías, el reciclaje y destrucción de documentación «permite además un ahorro en gastos de conservación de archivos», ha señalado la consejera. Por su parte, el director de Beotibar Recycling, Iñigo Jalón, ha destacado que el servicio que prestan en los juzgados de Bizkaia y la correcta valorización del residuo obtiene la denominación 'Residuo Cero'.

