Un hombre trabaja en su huerta en Galdakao, en una imagen de archivo. E. C.

Euskadi compensará a los baserritarras mayores que cedan el negocio a jóvenes

Sufragará durante dos años la contratación del aprendiz que vaya a adquirir la explotación y pagará hasta 50.000 euros por su transmisión

Eva Molano

Eva Molano

Lunes, 6 de octubre 2025, 01:22

El Gobierno vasco y las diputaciones forales aprobaron en junio la estrategia integral de relevo generacional del sector agrario vasco, dotada con 25 millones para ... tres años y que pretende conservar las pocas explotaciones que existen. Y es que las empresas dedicadas al primer sector se han diezmado y además, la edad media de los baserritarras supera los 58 años. Se espera incorporar a 1.250 jóvenes en una década, doblando el ritmo actual, garantizar la continuidad de unas 1.500 explotaciones «rentables» que carecen de sucesión –700 están en Bizkaia–y la soberanía alimentaria.

