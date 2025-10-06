Euskadi compensará a los baserritarras mayores que cedan el negocio a jóvenes

El Gobierno vasco y las diputaciones forales aprobaron en junio la estrategia integral de relevo generacional del sector agrario vasco, dotada con 25 millones para ... tres años y que pretende conservar las pocas explotaciones que existen. Y es que las empresas dedicadas al primer sector se han diezmado y además, la edad media de los baserritarras supera los 58 años. Se espera incorporar a 1.250 jóvenes en una década, doblando el ritmo actual, garantizar la continuidad de unas 1.500 explotaciones «rentables» que carecen de sucesión –700 están en Bizkaia–y la soberanía alimentaria.

Entre las 22 medidas previstas está articular ayudas para aquellos baserritarras experimentados que cedan, por contrato, el negocio a otros más jóvenes, de hasta 48 años. Éstos tendrán que ser mayores de 57 o estar jubilados y haber ejercido la actividad agraria durante al menos siete años. No podrán transmitir el negocio, eso sí, a un familiar de primer grado o a empresas de parientes.

Por un lado, recibirán 17.000 euros al año durante un máximo de dos para contratar a un joven que se comprometa a adquirir la propiedad, en compra o en arrendamiento de al menos 15 años, tras este periodo de prácticas. A esta fórmula se la denomina 'espacios test efímeros'. El Gobierno vasco elaborará la convocatoria el próximo ejercicio, con una dotación de 500.000 euros al año.

Además, las diputaciones regularán ayudas adicionales para los baserritarras mayores una vez transmitan la propiedad. Si los agricultores a los que cedan la explotación tienen menos de 40 años, la subvención ascenderá a los 50.000 euros, y si tienen entre 41 y 48, a 35.000. Éstas se gestionarán por concurrencia sucesiva hasta el agotamiento del presupuesto, que será de un millón al año para los tres territorios. Serán ayudas de Estado. Eso sí, los baserritarras deberán ceder los activos mediante un proyecto de cooperación, se comprometerán a «enseñar» a los jóvenes y a transferir los derechos de ayudas PAC, de uso de riego... Tendrán derecho, eso sí, a mantener unos 7.500 metros cuadrados para su uso y disfrute.

Catálogo de explotaciones

Mientras, los jóvenes interesados deberán contar con un plan de empresa propio y un plan de inversiones o actividades para mejorar la sostenibilidad y rentabilidad de la explotación. Para conseguir el cumplimiento de este objetivo podrá recibir formación o asesoramiento, tanto de la persona cedente como de la Administración.

Bizkaia aún no ha elaborado la normativa para compensar a los baserritarras por las transmisiones, pero la Diputación ha sacado a exposición pública un borrador de decreto para dotar de más funciones al Servicio de Desarrollo Rural, adscrito al Departamento de Medio Natural y Agricultura. Es el encargado de la Oficina de Intermediación e Intervención de Suelo Agrario y se ocupará de las nuevas funciones de intermediación entre las personas interesadas en el sector y las próximas a la edad de jubilación que quieran posibilitar un relevo generacional y ceder su explotación.

Este servicio también será el encargado de crear un catálogo de empresas susceptibles de formar parte del programa. Deberán estar ubicadas en Bizkaia, inscritas en el registro de de explotaciones agrarias (REA) y tener una dimensión superior a 0,5UTA –unidad que representa la carga de trabajo de aproximadamente un año de una persona a media jornada– y ser viables, algo que la persona que la ceda deberá demostrar con datos. Los baserritarras podrán pedir su inclusión en el catálogo a través de la web o las oficinas agrarias comarcales, entre otros canales. El objetivo de todo ello es frenar la pérdida de superficie agraria útil e intervenir para poner en valor las tierras con aptitud agraria, además de mejorar y ampliar la base territorial de explotaciones adyacentes a explotaciones que cesen su actividad y evitar el abandono en tierras con aptitud agrícola.