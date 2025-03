Etxanobe aclara que no tiene información del proceso de escucha sobre el Guggenheim

La diputada general de Bizkaia ha hecho público hoy un comunicado «aclaratorio» en el que explica que no dispone de «ninguna información» sobre el proceso ... de escucha que está desarrollando el centro de estudios Agirre Center en Urdaibai desde el mes pasado para conocer la opinión de la ciudadanía sobre el proyecto del nuevo Guggenheim.

Elixabete Etxanobe asegura que la frase que pronunció el miércoles en las Juntas Generales defendiendo que «no hay una oposición mayoritaria» a la construcción de la pinacoteca puede malinterpretarse y «poner en cuestión el proceso de escucha». Para evitarlo, la máxima responsable foral atribuye su percepción al «contacto y diálogo permanentes que la Diputación mantiene directamente con las instituciones y con los agentes sociales, económicos y culturales de la comarca». A las opiniones recabadas en unas mesas de trabajo organizadas en diciembre, en el marco de la elaboración de un plan de revitalización para el entorno, la diputada general suma las entrevistas que mantienen ella misma y el resto de miembros de su gobierno con ciudadanos de la zona durante los últimos meses.

Fue EH Bildu quien pidió el miércoles a Etxanobe que aclarara si «va a respetar la voluntad popular» de Urdaibai, esto es el resultado que arroje el proceso de escucha que arrancó en febrero y se prolongará un año. La diputada general aseguró que su gobierno «nunca ha sido indiferente a la sensibilidad de la ciudadanía de la comarca», y al refererirse a «las primeras aproximaciones» a ese estado de opinión concluyó en euskera que «más allá de la pancarta o el titular estridente no se aprecia ni mucho menos una posición monolítica contra el proyecto». Esto es, que la gente en general le ve cosas buenas y malas, no solo malas. Después, en castellano, añadió que no ve «una oposición mayoritaria». En otro comunicado, Agirre Center ha asegurado también que «no ha compartido» información «con ningún agente».