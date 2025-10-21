Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia

Han pasado dos semanas desde la estafa que sufrió María en el restaurante que trabaja desde hace 20 años en la zona de Getxo. Todavía ... hoy le cuesta hablar de ello: siente mucha vergüenza por haber sido engañada, por momentos incluso no puede reprimir las ganas de llorar. Le han quitado 1.300 euros: 300 del restaurante y otros 1.000 que sacó ella misma de su cuenta corriente. Quiere relatar lo que le pasó a EL CORREO porque su testimonio puede ayudar a evitar que más personas sean víctimas de un tipo de engaño que ha empezado a golpear con fuerza en Bizkaia en las últimas semanas.

María fue víctima de una de las variantes del conocido como 'voice hacking', un tipo de estafa del que ya se han documentado casos en la zona de Getxo, Leioa y en Bilbao. Básicamente, lo que los delincuentes hacen es clonar la voz de personas reales -generalmente con aplicaciones de inteligencia artificial- para ganarse la confianza de las víctimas y sacarles dinero. En las últimas semanas se han producido diversas denuncias. Una de las cosas que más preocupa a las personas que han sufrido este engaño es que los estafadores no sólo habían clonado la voz de sus seres queridos. También les habían estudiado y conocían datos personales. «Sabían cómo se llamaban mis jefes, mis compañeras. También sabían dónde estaba colocada la caja y muchos detalles del restaurante», explica María.

En algunos casos, las víctimas de este tipo de estafa de algunos locales hosteleros no han llegado a pagar. Después de recibir la llamada se pusieron en contacto con sus compañeros de trabajo y les dijeron que ellos no les habían llamado, que era todo un engaño.

Muchos de los intentos de estafas de las últimas semanas se han producido contra trabajadores de locales hosteleros. Pero también se ha dado otro episodio en el que los estafadores llaman a los padres de una joven y simulan su voz para hacerse pasar por ella. La supuesta hija dice a sus progenitores que ha sufrido un accidente de coche y que necesita de forma urgente un ingreso para solucionar el problema. En este caso, la estafa se frustró cuando uno de sus padres llamó al teléfono de la joven y les dijo que estaba en casa y que todo estaba en orden.

María no tuvo tanta suerte. Esta mujer lleva más de 18 años trabajando en el restaurante. Es una persona de confianza en el local y tiene una estrecha relación con sus compañeros. Ella recibió una llamada cuando estaban en pleno servicio de comidas. Le dijeron que tenían que llevarles unos paquetes (algo bastante habitual) pero que tenían problemas para entregarlos porque el banco había rechazado los cheques y que si no los recibían serían penalizados.

Fue entonces cuando, en una supuesta comunicación paralela que los estafadores habían iniciado con su jefe, María escuchó la voz de este hombre. Se dirigió a ella por su nombre y le dijo que cogiese el dinero que había en la caja (unos 300 euros) y lo llevase a un local de criptomonedas en un centro comercial. Después le comunicaron que el importe no era suficiente para hacer frente al pago y María sacó otros 1.000 euros de sus ahorros personales. Al mismo tiempo, le pusieron en contacto con el supuesto repartidor.

Las sospechas empezaron a crecer cuando comprobó que los paquetes no llegaban. Y todo el engaño se descubrió cuando, poco después, habló con su jefe y comprobó que no sabía nada de lo que le estaba hablando. «Me sentí humillada y me entró una llorera terrible. El dinero, además, no se puede recuperar».