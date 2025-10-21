El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Avelino Gómez

Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia

En las últimas semanas se han dado casos en la zona de Getxo y Bilbao y los delincuentes se hacen pasar por personas cercanas a las víctimas

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Martes, 21 de octubre 2025, 01:27

Comenta

Han pasado dos semanas desde la estafa que sufrió María en el restaurante que trabaja desde hace 20 años en la zona de Getxo. Todavía ... hoy le cuesta hablar de ello: siente mucha vergüenza por haber sido engañada, por momentos incluso no puede reprimir las ganas de llorar. Le han quitado 1.300 euros: 300 del restaurante y otros 1.000 que sacó ella misma de su cuenta corriente. Quiere relatar lo que le pasó a EL CORREO porque su testimonio puede ayudar a evitar que más personas sean víctimas de un tipo de engaño que ha empezado a golpear con fuerza en Bizkaia en las últimas semanas.

