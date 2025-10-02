Un espacio con energía

Endesa inauguró este jueves su nueva tienda en Bilbao, ubicada en la calle Iparraguirre 37, bajo el innovador concepto 'Endesa Tu Casa'. Un punto de ... atención al cliente que no solamente es una oficina, sino que trata de ser un espacio moderno, abierto y cercano, diseñado para que los usuarios se sientan como en casa y puedan acceder a soluciones energéticas útiles, claras y honestas. Un lugar donde puedan resolver sus gestiones, pero también descubrir soluciones innovadoras: autoconsumo solar, puntos de recarga para vehículos eléctricos, climatización eficiente y una oferta ampliada de productos y servicios energéticos.

Esta apertura se enmarca en el ambicioso plan de expansión de la compañía, que desde el año pasado ha abierto más de 80 puntos Endesa con el objetivo de acercarse a los consumidores, tanto actuales como futuros, con nuevas ofertas de electricidad y gas en los mercados con mayor potencial de crecimiento, y reforzar el programa de fidelización para los clientes actuales.

En el acto de inauguración intervinieron José Bogas, consejero delegado de Endesa; y Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, que destacaron la importancia de la cercanía y la atención personalizada en el nuevo modelo de tienda. A continuación también se presentó oficialmente el equipo femenino de baloncesto Lointek Gernika Bizkaia, referente del deporte femenino en Euskadi y único equipo de Bizkaia que compite en la Liga Femenina Endesa y en la Eurocup Women.

Asistieron la concejala Kontxi Claver, Inés Roque, directora del área Residencial y Negocio de Endesa; Iñigo Gardel, Cristina García, Tania Samartín, Davide Ciciliato, director general de Comercialización de Endesa; Marta Aner, directora de ventas de B2C de Endesa; Joan Claver, Olga Manzanos, José Prieto, Elisa Martín, Javier de Diego, Víctor López-Barrantes, Alberto Infiesto, Alexandre Paixao, José Antonio Ranea, Leire Blasco, de EL CORREO; Nuria Suárez, Sergio Herrera, María Ángeles Vicente, responsable de marca; Álvaro Zenarruzabeitia, Lola Riosalido, Jorge Aio, Fedra Valderrey y Carla Pérez.

También acudió parte de la plantilla del Lointek Gernika con su entrenador al frente, Lucas Fernández: Ane Olaeta, Laura Westerik, Esther Matarranz, Ángela Salvadores, Masa Jankovic, Esther Castedo, Sarah Polleros, Emily Bessoir y Joy Adams, acompañadas por Miren Luz Santiago y Oihan Olasolo, del equipo de marketing.