Inés Roque, Davide Ciciliato, José Bogas, Juan Mari Aburto, Kontxi Claver y Marta Aner.

Inés Roque, Davide Ciciliato, José Bogas, Juan Mari Aburto, Kontxi Claver y Marta Aner. Jordy Alemany
Un espacio con energía

Endesa refuerza su cercanía al cliente con la apertura de 'Tu casa', un nuevo punto de atención en la calle Iparraguirre de Bilbao

Tomás Ondarra

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:53

Endesa inauguró este jueves su nueva tienda en Bilbao, ubicada en la calle Iparraguirre 37, bajo el innovador concepto 'Endesa Tu Casa'. Un punto de ... atención al cliente que no solamente es una oficina, sino que trata de ser un espacio moderno, abierto y cercano, diseñado para que los usuarios se sientan como en casa y puedan acceder a soluciones energéticas útiles, claras y honestas. Un lugar donde puedan resolver sus gestiones, pero también descubrir soluciones innovadoras: autoconsumo solar, puntos de recarga para vehículos eléctricos, climatización eficiente y una oferta ampliada de productos y servicios energéticos.

