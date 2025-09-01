Ertzaintza y policías locales refuerzan los controles contra las distracciones al volante
EL CORREO
Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:24
La Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, intensificará los controles para evitar distracciones en la conducción toda esta semana en la red viaria vasca ... dentro del calendario de campañas de vigilancia y control de tráfico y transporte, que se vienen desarrollando durante todo el año con el fin de mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad. Las distracciones están relacionadas con casi el 30% de los accidentes de tráfico registrados en 2024, por encima de la velocidad inadecuada y del consumo de alcohol. Provocan, principalmente, salidas de vía, colisiones frontales, choques con el vehículo precedente o atropellos que pueden tener consecuencias fatales.
Pérdida de 6 puntos
La principal distracción es la que puede provocar el uso del teléfono móvil. Llevarlo en la mano mientras se conduce, independientemente de que se esté en movimiento o no, se sanciona con la pérdida de 6 puntos; incluso cuando el vehículo está detenido en un semáforo o un atasco. Del mismo modo, manipular el móvil en circulación, si el dispositivo está en un soporte o similar, aunque no se toque con la mano, supone la retirada de tres puntos. También está prohibido conducir con auriculares conectados a reproductores de sonido, con detectores de radar o manipulando equipos receptores de Internet, TV, vídeo o DVD. Estas infracciones conllevan multas de 200 euros y la pérdida de tres puntos del carnet.
Por ello, el Gobierno vasco recomienda poner el móvil en 'modo coche' o 'modo avión' y utilizarlo sólo con el vehículo estacionado. Asimismo, aconseja manejar la radio o la música directamente desde el volante y programar una ruta en el GPS antes de iniciar la marcha, nunca durante el viaje.
