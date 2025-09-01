Ertzaintza y policías locales refuerzan los controles contra las distracciones al volante

La Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, intensificará los controles para evitar distracciones en la conducción toda esta semana en la red viaria vasca ... dentro del calendario de campañas de vigilancia y control de tráfico y transporte, que se vienen desarrollando durante todo el año con el fin de mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad. Las distracciones están relacionadas con casi el 30% de los accidentes de tráfico registrados en 2024, por encima de la velocidad inadecuada y del consumo de alcohol. Provocan, principalmente, salidas de vía, colisiones frontales, choques con el vehículo precedente o atropellos que pueden tener consecuencias fatales.

Pérdida de 6 puntos

La principal distracción es la que puede provocar el uso del teléfono móvil. Llevarlo en la mano mientras se conduce, independientemente de que se esté en movimiento o no, se sanciona con la pérdida de 6 puntos; incluso cuando el vehículo está detenido en un semáforo o un atasco. Del mismo modo, manipular el móvil en circulación, si el dispositivo está en un soporte o similar, aunque no se toque con la mano, supone la retirada de tres puntos. También está prohibido conducir con auriculares conectados a reproductores de sonido, con detectores de radar o manipulando equipos receptores de Internet, TV, vídeo o DVD. Estas infracciones conllevan multas de 200 euros y la pérdida de tres puntos del carnet.

Por ello, el Gobierno vasco recomienda poner el móvil en 'modo coche' o 'modo avión' y utilizarlo sólo con el vehículo estacionado. Asimismo, aconseja manejar la radio o la música directamente desde el volante y programar una ruta en el GPS antes de iniciar la marcha, nunca durante el viaje.