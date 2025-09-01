El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ertzaintza y policías locales refuerzan los controles contra las distracciones al volante

EL CORREO

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:24

La Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, intensificará los controles para evitar distracciones en la conducción toda esta semana en la red viaria vasca ... dentro del calendario de campañas de vigilancia y control de tráfico y transporte, que se vienen desarrollando durante todo el año con el fin de mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad. Las distracciones están relacionadas con casi el 30% de los accidentes de tráfico registrados en 2024, por encima de la velocidad inadecuada y del consumo de alcohol. Provocan, principalmente, salidas de vía, colisiones frontales, choques con el vehículo precedente o atropellos que pueden tener consecuencias fatales.

