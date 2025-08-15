El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen exterior del hospital de Txagorritxu de Vitoria. E.C

Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape

El paciente ya se había fugado del hospital de Txagorritxu y el área de Salud ha acordado «medidas especiales» que ha enviado al juzgado

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:20

Agentes de la Ertzaintza custodia en la unidad de enfermedades infecciosas del hospital de Txagorritxu, en Vitoria, a un paciente con tuberculosis activa para evitar ... que se escape, según ha podido saber EL CORREO. Según las fuentes consultadas por este diario, el hombre ya se había fugado del centro hospitalario. Y la dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud ha emitido una resolución acordando «medidas especiales» para esta persona para evitar la propagación de la enfermedad contagiosa.

