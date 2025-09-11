El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Maika Salguero.

Elkarrekin pide un «plan de choque contra la emergencia habitacional» en Bilbao

La formación morada centrará su actividad en el nuevo curso en políticas de vivienda, violencias machistas y corrupción

Luis López

Luis López

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:52

Elkarrekin Bilbao ha presentado este jueves su hoja de ruta para este curso, su plan de acción política en el Ayuntamiento. El punto clave, dijo ... la portavoz morada, Ana Viñals, será la vivienda. «Bilbao necesita desplegar con urgencia un verdadero plan de choque para hacer frente a la emergencia habitacional, para contener esta situación de desequilibrio en el mercado». Con unos precios disparados y que siguen en ascenso, esta es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y el freno para la emancipación de miles de jóvenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  3. 3

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  4. 4

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  5. 5

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  6. 6 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  7. 7

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  8. 8

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  9. 9

    «Sobre las familias de los suicidas recae cierta vergüenza y un sentido de aislamiento»
  10. 10

    Polonia cierra sus fronteras aéreas con Bielorrusia y Ucrania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Elkarrekin pide un «plan de choque contra la emergencia habitacional» en Bilbao

Elkarrekin pide un «plan de choque contra la emergencia habitacional» en Bilbao