Elkarrekin pide un «plan de choque contra la emergencia habitacional» en Bilbao

Elkarrekin Bilbao ha presentado este jueves su hoja de ruta para este curso, su plan de acción política en el Ayuntamiento. El punto clave, dijo ... la portavoz morada, Ana Viñals, será la vivienda. «Bilbao necesita desplegar con urgencia un verdadero plan de choque para hacer frente a la emergencia habitacional, para contener esta situación de desequilibrio en el mercado». Con unos precios disparados y que siguen en ascenso, esta es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y el freno para la emancipación de miles de jóvenes.

Para Viñals, el plan de acción a tres años que acompaña la declaración de Bilbao como zona tensionada (paso previo para limitar el precio de los alquileres), es «un refrito de 40 medidas innecesarias, redundantes, inconcretas y accesorias». A su juicio, es necesario apostar por recetas más contundentes si se quiere tratar de solucionar la situación. En concreto, la coalición propone «destinar la totalidad de los suelos obtenidos por cesión de aprovechamiento urbanístico a vivienda protegida de alquiler asequible». También pide «aplicar instrumentos públicos de intervención del mercado» como es «la expropiación forzosa de viviendas» en ciertos casos a grandes tenedores o las «multas coercitivas para asegurar el uso adecuado de las viviendas». También reclaman los morados «avanzar en la implantación del canon de vivienda vacía».

El segundo asunto que han mencionado como crucial en el curso que ahora comienza es la lucha contra las violencias machistas. «En Bilbao las agresiones sexuales han aumentado un 48% en el último año, solo de enero a mayo de 2025 llevamos contabilizadas 83». Con estos datos queda claro que «algo está fallando», de modo que pedirán una «actualización profunda de todos los protocolos y herramientas con los que cuenta Bilbao para poder combatir más eficazmente la violencia contra las mujeres».

El concejal Xabier Jiménez se refirió también a un clásico en las reclamaciones de los morados en Euskadi como es la creación de una oficina contra la corrupción, pero en este caso, en el Ayuntamiento de Bilbao. «Se trataría de un órgano independiente que pueda identificar el uso ilícito de fondos públicos, las situación de incompatibilidad o los conflictos de intereses». Además, impulsaría «medidas preventivas mediante el análisis de las áreas de riesgo o impulsando acciones que fomenten la ética pública, la transparencia y la integridad de cargos y personal público».

En Elkarrekin también pondrán el foco en la cuestión religiosa, reclamando un «Reglamento de Laicidad Municipal», y pedirán una campaña de concienciación para que la gente sea educada en el transporte público ya que «a menudo se observa una pérdida de empatía y educación» que se manifiesta de formas diversas, desde «no ceder el asiento a personas mayores» hasta «mantener conversaciones por teléfono o videollamadas en voz alta».