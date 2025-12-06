El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En Euskadi viven 1,8 mayores de 65 años por cada menor de 16. Maika Salguero

La edad media de los vizcaínos se dispara hasta los 46,6 años

Hace dos décadas se situaba en 42,5. En ese periodo, los mayores de 65 han pasado de un 18,9% a un 24,8%

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:44

Tenemos una sociedad que envejece. Eso no es nuevo. Las instituciones incluso han puesto en marcha departamentos específicos para abordar lo que han venido a ... llamar el reto demográfico. Y el Instituto Vasco de Estadística volvió ayer a poner cifras a esa realidad. Lo hizo sin necesidad de echar la vista demasiado atrás. No hace falta comparar con los pujantes años setenta, en los que la población estaba en máximos y nacían tres veces más bebés al año que en la actualidad. Dos décadas es el período que analiza el Eustat, un tiempo en el que la edad media de los vizcaínos ha aumentado más de cuatro años, de 42,5 a 46,6.

