La edad media de los vizcaínos se dispara hasta los 46,6 años

Tenemos una sociedad que envejece. Eso no es nuevo. Las instituciones incluso han puesto en marcha departamentos específicos para abordar lo que han venido a ... llamar el reto demográfico. Y el Instituto Vasco de Estadística volvió ayer a poner cifras a esa realidad. Lo hizo sin necesidad de echar la vista demasiado atrás. No hace falta comparar con los pujantes años setenta, en los que la población estaba en máximos y nacían tres veces más bebés al año que en la actualidad. Dos décadas es el período que analiza el Eustat, un tiempo en el que la edad media de los vizcaínos ha aumentado más de cuatro años, de 42,5 a 46,6.

La operación 'Estructura de la población', con cifras a fecha 1 de enero de 2025, refleja que Bizkaia es el territorio con el censo más envejecido, sobre todo en el caso de las mujeres (48,1 frente a 44,9 de los hombres). En Gipuzkoa, por ejemplo, la media es de 45,7 (en 2005 era 41,9), mientras que en Álava ha pasado de 41,2 a 45,3. En Bilbao es todavía superior, 47, pero en localidades pequeñas hasta se superan los 50 años, con medias de 52,3 en Lanestosa y 52 en Elantxobe.

Los municipios más jóvenes, sin embargo, se sitúan por encima de los 40. Son Etxebarri y Berango, con 42,2, que se colocan además entre los núcleos de población que más residentes han ganado en este periodo, especialmente jóvenes que abandonaban las grandes urbes por el precio de la vivienda. En los otros territorios se pueden encontrar localidades en las que la edad es menor: 36,3 en Beliarrain, 38,7 en Orendain y 39,3 en Astigarraga, en Gipuzkoa; y 41,1en Alegría-Dulantzi y 41,4 en Oyón, en Álava.

Ese incremento de la edad media llega de la mano del mayor peso de las personas mayores de 65 años, que suponen ya casi una de cada cuatro. En Bizkaia, un 24,8% de los empadronados están por encima de esa edad. Hace veinte años, la proporción era de un 18,9%. Destaca especialmente el caso de la comarca de Markina-Ondarroa, con un 26,1%, y del Gran Bilbao, 25,4%. A nivel de Euskadi, en esa franja etaria están un 24,3% de los habitantes, 3,6 puntos más que la proporción en el ámbito nacional. Con esos datos, se da una relación de 1,85 personas de 65 y más años por cada menor de 16 (el ratio estatal es de 1,5).

Esta situación se traduce además en una importante bolsa de población que vive sola. Son 151.988 personas, un 13,1% de los vizcaínos. Cinco años antes eran 131.456. Y entre quienes están en esa situación destacan, precisamente, los de más edad. Si los mayores de 65 suponen en torno a uno de cada cuatro habitantes, son el 46,3% de quienes no comparten vivienda con nadie.

Berango y Urduliz, los que más crecen

En total, a 1 de enero de 2025, había 1.155.733 personas empadronadas en Bizkaia, 5.696 más que un año antes, empujadas por la llegada de población migrante. Tanto es así que la población nacida en otros países ascendía en esa fecha a 157.148 personas, un 13,6% del total. El ligero incremento general, de apenas un 0,5%, se notó, sobre todo, en localidades próximas a Bilbao en las que se está construyendo vivienda en los últimos años. Berango lidera el ranking de los 70 municipios que engordaron su padrón, con un 8,2% más de habitantes, y alcanzó los 8.458. Urduliz registró también una destacable subida (7,3%) y superó la barrera de las 6.000 personas (6.036).

En la comparativa a dos décadas, destaca que Bilbao apenas aumentó su censo en 763 vecinos (+0,2%), muy por debajo de San Sebastián (1.670 personas, casi un 1% más) y, sobre todo, de Vitoria-Gasteiz, que creció un 12,4%, pasando de 223.953 a 253.956 habitantes (30.003 más). También ganaron población Barakaldo, Leioa y Etxebarri, que tuvieron incrementos de más de 4.000 residentes entre el 1 de enero de 2005 y el 1 de enero de 2025. Entre los municipios que más habitantes perdieron en ese periodo, llama la atención que los mayores descensos se produjeron en el Gran Bilbao, donde Getxo, Galdakao, Portugalete, Basauri y Sestao sumaron un decrecimiento total de 18.213 personas.