«Los 'Zezenak Dira' reúnen a pequeños, jóvenes y mayores en San Faustos» La edil socialista reivindica esta tradición taurina, que les diferencia de otros municipios, dentro de los festejos que arrancarán el día 10

La edil socialista, junto a la fuente de Ezkurdi, espacio que albergará los conciertos de Gatibu y Bulego.

Javier García Legorburu DURANGO Viernes, 3 de octubre 2025, 19:20

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Durango, Jesica Ruiz (PSE), apura los días antes de que la villa estalle de color y alegría con el inicio de las fiestas de San Fausto, que arrancarán con el txupinazo del próximo viernes, 10 de octubre, a las ocho de la tarde.

– Se controlará el aforo en la plaza del Ayuntamiento por tercer año consecutivo en el txupinazo.

– Es una medida de seguridad que se va a implantar siempre. Como máximo caben 6.000 personas y volveremos a colocar la pantalla gigante en el pórtico de Santa María para que puedan seguir en directo la retransmisión todos aquellos que no pueden asistir. Además, contaremos por primera vez con la participación de la banda de música municipal de Tabira.

– Este año, además, tendrá un sabor especial y reivindicativo

– Sí, lo dará el centro social San Fausto y pone en valor la labor de barrio. Además de la reivindicación y su lucha vecinal durante 50 años, son partícipes de la vida del pueblo y organizan durante todo el año actividades como el Txitxiburduntzi eguna, la chocolatada, San Juanes, fiestas de verano, recepción del Olentzero en Navidad y colabora también con la biblioteca.

– En el apartado musical, tras el éxito de hace dos años de ETS -más de 8.000 asistentes-, actuarán Bulego y Gatibu.

– Sin duda, entre las más de las 160 actividades, dos de los platos fuertes son estos dos conciertos, los días 10 y 17 y que llenarán Ezkurdi de miles de personas. Además, también contaremos con los dj locales Gorka Pérez y Sergio Torrado y los grupos de la villa Errota Erromeria Taldea y Luhartz. Los propios jóvenes del pueblo ha sido los que han elegido en el 'Gazte Foro' las actuaciones de otros como Kaparrak, Sukena y DJ Kene.

– El año pasado, los vecinos de Durango expresaron su malestar por el ruido de las carrozas el día de disfraces, especialmente en la zona del casco viejo, quejándose de música a todo volumen hasta altas horas de la madrugada.

– Es el día estrella y suelen contar con mayor presencia de personas incluso que en carnavales. Hemos decidido tomar cartas en el asunto y conceder permisos para un máximo de 10 carrozas y 20 carros de música. Tenemos que pensar en el descanso de los residentes del casco histórico, zona que cuenta con calles muy estrechas y en las que se aglutinan muchas personas.

– Suciedad, peleas y falta de civismo son los principales problemas para los vecinos y en los dos fines de semana se acumulará mucha gente y aumentará el peligro de los botellones.

– Es inevitable que en fiestas se concentre una mayor cantidad de gente, pero la Policía Municipal contará con un mínimo de diez agentes por turno. También vigilará puntos estratégicos como el casco viejo, Matute o Zuhatzola para evitar que haya incidentes y también van a realizar controles conjuntos de alcohol a menores y de armas blancas. La Ertzaintza se reforzará también con hasta siete patrullas.

– Los festejos taurinos son otro tema que siempre está en el punto de mira, en franco declive en otras capitales. Sin embargo, En Durango, volvéis a apostar nuevamente por los 'Zezenak Dira' que son una tradición.

– Efectivamente, durante cinco días se reúnen en la plaza de Santa Ana cientos de personas desde niños a mayores a primera hora de la mañana. La 'sokamuturra' nos hace diferentes de los demás municipios y es algo que va ligado a las fiestas de la localidad y este año, contaremos con una grada especial en forma de jaula para los corredores, similar a los que hay en municipios de la Comunidad Valenciana.

– En cuanto a la gastronomía, se han aumentado las plazas para la comida de personas mayores

– El sukalki atraerá a 120 kuadrillas en Landako Gunea y el concurso de tortilla de patata siempre reúne a cientos de vecinos, que elaboran los mejores platos disfrazados. Además, hemos decidido incrementar de 650 a 800, viendo la gran demanda que ha tenido en los últimos años. Es un colectivo muy agradecido y la comida para mayores de 65 años será en Landako Gunea.

– Eso sin olvidar a los barrios.

– Queremos que la fiesta se extienda a todos las zonas de Durango que son fundamentales para el municipio. Mencionaré a algunos, Madalena siempre apuesta por su orquesta musical, en Otamotzena realizan talleres de teatro y maquillaje y en Murueta-Torre, se celebrará la fiesta de la espuma y la chocolatada. En Tabira, también se podrá ver ponis y tiro con arco.

– Como concejala, no se pierde nunca.

– El concurso de tortillas con mi kuadrilla de amigos y el reparto de los dulces artopiles.