Los trabajadores se manifestaron delante de la empresa. CCOO

Los trabajadores de la empresa Aalberts Tey de Atxondo ponen fin a la huelga

Tras las jornadas de movilizaciones, incluyendo una caravana de coches en protesta por los pueblos de Durango, Atxondo, Abadiño y Elorrio, han alcanzado un acuerdo con la empresa

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

ATXONDO

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:09

La plantilla de tratamientos térmicos TEY (Aalberts Surface) en Atxondo desconvocó ayer la huelga tras alcanzar un acuerdo con la empresa. Según recalca Comisiones Obreras de Euskadi, el pasado viernes, 3 de octubre, los 44 trabajadores iniciaron las movilizaciones, incluyendo tres jornadas sin trabajar y una caravana de coches en los pueblos de Durango, Atxondo, Abadiño y Elorrio en protesta «ante el bloqueo absoluto de la negociación colectiva por parte de la dirección. La empresa lleva seis meses paralizando cualquier avance hacia un pacto que actualice las condiciones laborales».

Según explican fuentes sindicales, los representantes de CCOO, ELA y UGT han presentado nueva propuesta que se ha aceptado.

