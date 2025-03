Leire Merino Elorrio Miércoles, 5 de marzo 2025, 15:00 Comenta Compartir

«Para mí no solo se ha muerto un compañero, sino un amigo. Lo he vivido con mucha rabia y pena. No es justo que pase esto a día de hoy», ha explicado a EL CORREO una compañera de trabajo de Y. B., el joven senegalés de 38 años, que perdió la vida ayer mientras limpiaba una máquina en la empresa Betsaide de Elorrio. El varón, el cual era empleado de la subcontrata de limpieza industrial Grupo One, fue víctima de un accidente que ha marcado al municipio. «Yo me encontraba trabajando en el bar cuando mi madre me llamó para darme la noticia. Estoy en shock desde entonces. Era un chico muy majo, encantador y trabajador», ha contado Martina Gomes, amiga del fallecido. «Él llegó aquí de Almería y estaba solo con su hermana mayor; su familia se encuentra en Senegal» , ha añadido.

En respuesta a este suceso, el Comité de Empresa, el Consejo y la Dirección han convocado hoy una concentración a las 12.00 horas frente a la puerta principal de la fábrica. A la cita han acudido más de un centenar de personas, incluidos allegados, compañeros, amigos y miembros de sindicatos. Además, los trabajadores han realizado un paro de 24 horas, sin regresar al trabajo hasta el turno de la tarde. La fachada del edificio ha amanecido teñida de rojo, simulando la sangre de la pérdida, y se han visto varias pintadas que tachaban a la fundición de culpable. Por ello, diversas patrullas de la Ertzaintza y de la Policía municipal han custodiado los accesos con el objetivo de frenar altercados mayores. La manifestación ha durado media hora y ha concluido con un emotivo aplauso y unas palabras de agradecimiento de uno de los portavoces: «Vamos a continuar con la lucha a fin de que no vuelvan a pasar más sucesos del estilo».

La decisión ha sido apoyada por el Ayuntamiento, quien horas después de lo sucedido lanzó un comunicado institucional en el que manifestaba su «pesar» y envió sus condolencias a los familiares de la víctima. En el mismo documento manifestaron que «la seguridad laboral ha de ser una prioridad en cualquier labor; hay que evitar que sucedan estas cosas por encima de todo». En este sentido indicaron la necesidad de exigir «el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales» e instaron a todas las instituciones «a colaborar en el desarrollo de programas sobre buenas prácticas preventivas».

Los sindicatos también se han unido a estas acciones al hilo de lo ocurrido. ELA, por su parte, ha denunciado que «la subcontratación es una fuente de precariedad en muchas empresas ya que no se implantan las medidas adecuadas con el propósito de hacer frente a los percances y a las enfermedades laborales». CCOO ha criticado que «basta ya de que sigan ocurriendo este tipo de muertes». Del igual modo, LAB ha recordado que «en esta misma empresa, en 2019, otro trabajador subcontratado sufrió un grave accidente por un contacto eléctrico».

Otras protestas

No es la única concentración que se ha realizado en respuesta a esta tragedia; la asociación de vecinos Argi Gorriak convocó ayer otra a las 19.00 horas en la plaza del pueblo. A pesar de coincidir con la celebración del carnaval, fueron muchos los asistentes que se unieron a la causa. Durante su intervención denunciaron el aumento de las cargas de trabajo y la escasez de medios, lo que a menudo acaba en accidentes laborales: «¿Qué más tiene que ocurrir para que se tomen medidas de prevención real?», preguntaban. Asimismo, subrayaron la urgencia de empleos dignos y de recursos con el fin de impedir futuros incidentes, advirtiendo que «sin salud no hay economía, vida digna ni futuro».