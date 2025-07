«Me rompí la mano al tropezar con el pavimento levantado por las raíces»

Leire Merino Durango Jueves, 17 de julio 2025, 16:54 Comenta Compartir

Las raíces de varios árboles de Durango, especialmente en zonas como Erretentxu, Askatasun Etorbidea o los alrededores del instituto, están generando preocupación entre los vecinos, en su mayoría personas mayores o con movilidad reducida. La causa: los bultos y grietas en las aceras provocados por las raíces que, en su búsqueda de agua y nutrientes, se expanden bajo el suelo y ejercen presión sobre el pavimento, aceras, tuberías y cimientos. El resultado: caídas, tropiezos y, en algunos casos, lesiones que han requerido atención médica.

«Me caí hace dos semanas cuando iba a comprar el pan. El suelo está tan irregular que no vi la raíz sobresaliendo. Me di un golpe en la muñeca y aún la tengo rota», relata Rosa Mari Azkonizaga, de 73 años, quien asegura que no es la única a la que le ha pasado. «Una amiga mía se cayó cerca del ambulatorio», añade. Las quejas no son nuevas; aún así, en los últimos meses se han intensificado por motivo de diversos incidentes similares.

«Entendemos que los árboles son importantes; no obstante, no puede ser que se conviertan en una trampa para quienes simplemente quieren dar un paseo tranquilo», señala José Ramón Eguzkitza, mientras muestra una fotografía del bordillo levantado frente a su portal. «Sé que no debe de ser fácil darle una solución, ya que cortarlos sería atentar contra el medio ambiente; sin embargo, creo que este tipo de plantaciones tendría que planificarse mejor y poner especies menos invasivas», agrega.

En las zonas urbanas de Durango se combinan especies ornamentales como plátanos de sombra, castaños de Indias y tilos con frondosas autóctonas como fresnos, alisos y abedules, sobre todo en parques y áreas cercanas a ríos. Esta variedad busca equilibrar la función estética con la sostenibilidad y adaptación al entorno local.

Mantenimiento urbano

Este tipo de situaciones, cada vez más frecuentes en áreas urbanas, representa un desafío importante para los que se encargan del diseño y mantenimiento de la ciudad. Por ello, resulta fundamental aplicar soluciones que sean tanto eficaces como respetuosas con el espacio.

Desde el Consistorio aseguran que reciben habitualmente solicitudes con el propósito de mejorar el entorno urbanístico. La última intervención tuvo lugar esta primavera en el barrio de San Ignacio, donde se creó un parterre alrededor de un árbol y se renovó el pavimento. La Oficina Técnica municipal trabaja ya en futuras actuaciones. «Los árboles, en su crecimiento, a veces presentan raíces que se desarrollan de forma irregular, o incluso algunas dejan de crecer mientras otras siguen su curso», explican fuentes municipales. «Según las necesidades de cada caso, se actúa de manera constante a fin de asegurar su bienestar». El Gobierno Municipal afirma que su objetivo es «avanzar hacia un municipio más verde, equilibrando la seguridad peatonal con el cuidado del arbolado urbano».

Temas

Durango