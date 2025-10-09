Programa completo de las fiestas de Durango Consulta las actividades de las fiestas

E. C. Jueves, 9 de octubre 2025, 16:56 Comenta Compartir

Viernes 10

19.00 Recibimiento a Patxikotxu en el barrio de San Fausto y bajada de cuadrillas hasta la plaza del Ayuntamiento con la Banda de Música Tabira.

19.30 Pasacalles desde Santa Ana hasta las txosnas.

20.00 Txupinazo en la plaza del ayuntamiento a cargo de los miembros del Centro social San Fausto.

21.00 Txupinazo en las txosnas de la mano del Gaztetxe.

21.30 Concierto en las txosnas. Reder, Nekktar, Zeker y dj Usu&Ipi.

22.30 Concierto de Bulego en Ezkurdi.

Sábado 11

7.00 Diana con los y las txistularis del grupo Jaizale.

7.30 Zezenak dira con dulzaineros y dulzaineras.

8.30 Concurso de Sukalki en Landako Gunea.

11.00 Partidos de los/as niños/as de la escuela de pelota de Durango en el frontón San Fausto.

11.00-13.00 Concurso de dibujo infantil en el barrio de San Fausto. Edad, de 6 a 17 años.

11.00–14.00 Parque infantil en el colegio Landako. bebeteca, ludoteca, hinchables, talleres (en caso de mal tiempo, en el frontón del colegio Landako).

11.00–14.00 Juegos infantiles en el parque de Ibaizabal (en caso de mal tiempo, en el colegio San Antonio).

11.30 Cuento en inglés para niños/as de 3 a 8 años en el quiosco de Ezkurdi (en caso de mal tiempo, en el colegio Jesuitas).

11.45 Concierto de la Banda de Música Tabira en la residencia J.M. Barandiarán.

12.00 Pasacalles con los/as txistularis de la Escuela de Música.

12.00 Reparto de camisetas de Gazte eguna.

12.00 Pasacalles de artes marciales desde la calle Urkiola al Casco Viejo con el club deportivo Wado Kan Karate-Ninjutsu y exhibición en Ezkurdi.

13.00 Concierto de la Banda de Música Tabira en el pórtico de Santa María.

14.00 Comida popular en el barrio de San Fausto.

14.30 Comida de Gazte eguna en las txosnas (en caso de mal tiempo, en la ikastola Kurutziaga).

16.00-19.00 Parque infantil en el colegio Landako (en caso de mal tiempo, en el frontón del colegio Landako).

16.00 Freestyle de patines en Ezkurdi. taller y exhibición (en caso de mal tiempo, en el frontón del colegio San Antonio).

16.00 Gazte jolasak en las txosnas.

16.30 Sobremesa acompañada de Ainhoa DJ en Landako Gunea.

17.00 Herri kirolak para todas las edades en el parque Ibaizabal (en caso de mal tiempo, en la carpa de las txosnas).

17.00 Carropoteo Kuirra! desde Pinondo hasta las txosnas de la mano de Kuir Eztanda.

17.30 Ritmos de Senegal con la asociación M´Lomp desde la plaza del Ayuntamiento.

18.00 Talleres infantiles y divercoches en el barrio de San Fausto.

18.00 Mauxitxa Txaranga desde las txosnas (en caso de mal tiempo, desde la ikastola Kurutziaga).

18.00 Finales de la 40 edición del Campeonato San Fausto de Cesta en el frontón Ezkurdi Jai Alai. Campeonato femenino y masculino en categoría juvenil y senior.

18.30 Teatro para público familiar Crusoe de la compañía Markeliñe en el parque Aurora Abasolo (en caso de mal tiempo, en Nevers Ikastetxea).

19.30-22.30 Blusa Txaranga con la fanfarria Sugarri por el Casco Viejo.

20.00 Mueve la cintura con los ritmos de cumbia, funk, afrobeat, chamame, songo o swing de Aldakan. En la plaza Santa Ana (en caso de mal tiempo, en Plateruena).

20.00-22.00 Discodanza para niños/as en el barrio de San Fausto (en caso de mal tiempo, en la carpa).

20.30 GFG -Gazte Foro Gaua- en Ezkurdi. Sukena, DJ Kene y Kaparrak.

21.00 La 5ª Reserva en el pórtico de Santa María.

21.30 Animación con música africana por el Casco Viejo de la mano de Txaranga de Ghana.

22.00 Discodanza en el barrio de San Fausto (en caso de mal tiempo, en la carpa).

22.00 Concierto en las txosnas. Euskoprincess, Tatta&Denso y LaFulana.

22.30 Orquesta Chamán en el barrio de Madalena.

Domingo 12

7.00 Diana con los y las txistularis del grupo Jaizale.

7.30 Zezenak dira con dulzaineros y dulzaineras.

10.30-14.30 Feria de artesanía de la mano de Eixu Artisau Elkartea en Ezkurdi.

11.00 Partidas simultáneas de ajedrez para niños/as en Santa María.

11.00–14.00 Parque infantil en el colegio Landako (en caso de mal tiempo, en el frontón del colegio Landako).

11.00-13.00 Talleres infantiles en el parque Ibaizabal (en caso de mal tiempo, en el colegio San Antonio).

11.00–14.00 Juegos infantiles en el parque Ibaizabal (en caso de mal tiempo, en el colegio San Antonio).

11.00–14.00 Piérdete por los recovecos de El Laberint (en caso de mal tiempo, en Nevers Ikastetxea).

11.30 Pasacalles infantil con cabezudos y gigantes por el Casco Viejo a cargo de la comparsa de gigantes pequeños de Bermeo Kietb y la asociación Río de Oro.

12.00 Ponis y caballos en el parque Ibaizabal (en caso de mal tiempo, se suspenderá la actividad).

12.00 Pasacalles con los y las txistularis de la Escuela de Música.

12.00 Pasacalles de Patxikotxu acompañado por los/as Txupinero Txikiak de Nevers Ikastetxea desde Ezkurdi hasta el Ayuntamiento.

12.30 Txupinazo txiki de la mano de Nevers Ikastetxea en la plaza del Ayuntamiento. A continuación, Euskal dantzak con Kriskitin Dantza Taldea (en caso de mal tiempo, los bailes serán en el pórtico de Santa María).

12.30 Pasacalles por el Casco Viejo con Astarloa Otxotea e Iruñako Ahots Taldea.

13.30 Entrega de premios de la XXV edición del Concurso de Pintura Durango Uria en la Sala de Exposiciones de Ezkurdi.

14.00 Comida para personas mayores acompañada de orquesta en Landako Gunea.

15.00 Comida solidaria con Palestina en las txosnas.

16.00–19.00 Parque infantil en el colegio Landako (en caso de mal tiempo, en el frontón del colegio Landako).

16.30 Juegos infantiles y tiro con arco en el barrio Tabira (en caso de mal tiempo, en Landako Gunea).

17.00 Fiesta de la espuma y chocolatada en el barrio Murueta Torre.

17.00 Aprende bachata y baile en línea en el barrio Muruetatorre. A continuación, sesión de baile (en caso de mal tiempo, en Plateruena).

17.00 Talleres de skate en la plaza Ezkurdi (en caso de mal tiempo, en la ikastola Kurutziaga).

17.00 Concurso de tortilla de patatas en el barrio San Fausto.

17.00–20.00 Sesión de tarde de El Laberint para niños/as y adultos/as en el parque Aurora Abasolo (en caso de mal tiempo, en Nevers Ikastetxea).

17.30 Anímate a cantar con Josepa Kale Kale por el Casco Viejo.

17.30 Baile asegurado con Dantzan de la mano de Ene Kantak en el pórtico de Santa María.

20.00-22.00 Concierto de música urbana en el barrio de San Fausto de la mano de Yusenk, Ep Murcy, Azten y Tierra Kritikal, con su DJ, Jay Scorp.

21.00 Dj's locales Sergio Torrado y Gorka Pérez en Ezkurdi.

22.00 Discodanza en el barrio de San Fausto (en caso de mal tiempo, en la carpa de San Fausto).

22.00 Maratón popular de DJs en las txosnas.

Lunes 13

7.00 Diana con los y las txistularis del grupo Jaizale.

7.30 Zezenak dira con dulzaineros y dulzaineras.

10.00-12.00 Durango Irratia Airean! 107.8 FM en el quiosco de Ezkurdi. Charlas en directo con representantes municipales y ciudadanos/as de Durango.

11.00–14.00 Parque infantil en el colegio Landako (en caso de mal tiempo, en el frontón del colegio Landako).

11.00–14.00 Juegos infantiles en el parque Ibaizabal (en caso de mal tiempo, en el colegio San Antonio).

11.00 Misa mayor en la iglesia de San Fausto.

11.00 Concurso de paellas en el barrio de San Fausto.

11.30-14.30 Hinchables para niños/as en el frontón San Fausto. u12.00 Pasacalles con los txistularis de la Escuela de Música.

12.00 Concurso de paellas en las txosnas.

12.30 Thor Magoa, espectáculo para niños/as y familias en las txosnas.

12.30 Txalaparta, aurresku de honor y reparto de artopillas en la plaza del ayuntamiento. A continuación, Kriskitin Dantza Taldea. Para finalizar, Larrain dantza (en caso de mal tiempo, en el pórtico de Santa María).

13.00 Cantos por el Casco Viejo con el grupo Egundo.

16.00-19.00 Parque infantil en el colegio Landako (en caso de mal tiempo, en el frontón del colegio Landako).

17.00 Chocolatada en el barrio de San Fausto.

17.00 Bajada del río Mañaria desde Tabira.

17.00 Juegos de madera Zuresku y juegos tradicionales en Ezkurdi (en caso de mal tiempo, en Nevers Ikastetxea).

18.00 Juegos infantiles en el barrio de San Fausto.

18.00 Bailes con Patxi eta Konpainia en Ezkurdi (en caso de mal tiempo, en Plateruena).

20.00 Swintronics en el pórtico de Santa María.

Viernes 17

17.00 Txiki Rock. las canciones más significativas del rock vasco para toda la familia, en el pórtico de Santa María.

17.00 Campeonato de Campo quemado en la plaza del mercado.

19.00 Pilota Fest en el frontón Ezkurdi Jai Alai. Campeonato femenino de pala de goma interclubes de Bizkaia. Durango-Olgetan. A continuación, partido de pelota. Titin III y Ander Aantxia-Unai Agirrezabal y Mikel Goñi.

19.30 Pasacalles de txarangas. La fanfarria Sugarri comenzará en Otamotzena acompañado de la asociación de vecinos Herria. La txaranga Gazteleku comenzará en Madalena acompañado de la asociación Auzo Alai.

20.00 Concierto de música coral en la iglesia de Santa Ana. Zezili, Bogoroditsie, Astarloa Otxotea e Izar Gaztea.

21.30 Batalla de charangas en el pórtico de Santa María.

22.00 Conciertos en las txosnas. Ødei, Streetwise y Les Testarudes.

22.00 Bertsolaris en San Agustin Kultur Gunea. Irune Basagoiti, Unai Iturriaga, Julio Soto, Beñat Gaztelumendi, Onintza Enbeita y Miren Artetxe. Invitaciones numeradas en la taquilla del Museo de Arte e Historia a partir del 10 de octubre.

23.00 Gatibu. gira final. Concierto en Ezkurdi

Sábado 18

Etxera Eguna de las txosnas · Tema del disfraz de las txosnas. 'Cuentos y leyendas'

7.00 Diana con los y las txistularis del grupo Jaizale.

7.30 Zezenak dira con dulzaineros y dulzaineras.

11.00-14.00 Parque infantil en el colegio Landako (en caso de mal tiempo, en el frontón del colegio Landako).

11.00-14.00 Talleres infantiles de la mano de la asociación Asebier en el colegio Landako (en caso de mal tiempo, en el frontón del colegio Landako).

11.00 Torneo de ajedrez para no federados/as en Ezkurdi.

12.00 Pasacalles con los txistularis de la Escuela de Música.

12.00 Pasacalles con el grupo de trikitilaris Txiri Txiri.

12.00 XVI Concurso de tortilla de patatas en Landako Gunea.

13.00 Aperitivo musical acompañado del grupo Luhartz en el pórtico de Santa María.

15.00 Comida solidaria en las txosnas.

16.00-19.00 Parque infantil en el colegio Landako (en caso de mal tiempo, en el frontón del colegio Landako).

16.00 Concierto en las txosnas. Heitxi eta Alain.

18.00 Pasacalles con la fanfarria Sugarri.

18.30 Acrobacias y circo aéreo al ritmo de música disco con el espectáculo Shake shake shake, de la compañía Pakipaya en el parque Ibaizabal (en caso de mal tiempo, se suspende el espectáculo).

18.30 Desfile de disfraces de cuadrillas desde Madalena hasta el pórtico de Santa María (en caso de mal tiempo, en el pórtico de Andra Mari).

20.00 Romería del grupo Luhartz en el pórtico de Santa María.

21.30 Concierto en las txosnas. Maruxak y Akerbeltz Erromeria. u23.00 Orquesta Nuevo Versalles en Ezkurdi.

23.00-02.00 Stand informativo de control de alcoholemia en la plaza de Landako Gunea (txosnas). Organiza. Área de Prevención de Drogodependencias de la Mancomunidad de Durangaldea.

Domingo 19

7.00 Diana con los y las txistularis del grupo Jaizale.

7.30 Zezenak dira con dulzaineros y dulzaineras.

10.00 Campeonato de tiro con arco en Landako Gunea. Primer RAUS autonómico de Bizkaia y Campeonato San Fausto de tiro con arco. u11.00 Finales del XIII. Torneo de Pádel de San Fausto de chicas y chicos en el polideportivo de Landako.

11.30-14.30 Parque infantil en el colegio Landako (en caso de mal tiempo, en el frontón del colegio Landako).

11.30–14.30 Juegos infantiles en el parque Ibaizabal (en caso de mal tiempo, en el colegio San Antonio).

12.00 Talleres de maquillaje en el parque Otamotzena.

12.00 Ponis y caballos en el parque Tabira (en caso de mal tiempo, se suspenderá la actividad).

12.00 Pasacalles con los txistularis de la Escuela de Música.

12.00 Entrega de premios del Concurso de Pintura de San Fausto.

12.30 Herri kirolak en Ezkurdi. Hodei Ezpeleta (dos veces campeón de Euskal Herria y tres veces de Bizkaia), Alex Txikon, Bihurri (aizkolari con varias marcas mundiales tanto con una como con dos manos), Goizeder Beltza, Udane Ostolaza (harrijasotzaile pionera y campeona con varias marcas), Karlos Aretxabaleta, Ainhoa Larrinoa y los/as niños/as aizkolaris Aratz y Enara Beltza (en caso de mal tiempo, en Landako Gunea).

12.30 Taberna Ibiltaria en la plaza del Ayuntamiento.

17.00 Animación con trikitixa por las residencias de personas mayores.

17.00 Danza moderna, contemporánea y urbana de la mano de L´Atelier Dantza Eskola en Ezkurdi.

17.30 Clown, acrobacias aéreas, equilibrismo y risas en el parque Otamotzena con el grupo Rojo Telón (En caso de mal tiempo, en Nevers Ikastetxea).

18.00 Disfruta de las canciones más recordadas del cine con Zinema Paradise, en el pórtico de Santa María.

18.30 Pasacalles con la fanfarria Dunbots por el Casco Viejo.

19.30 Despedida a Patxikotxu y pasacalles desde la plaza del ayuntamiento hasta las antiguas cocheras del tren.

20.00 Fin de fiestas con fuegos artificiales en el solar de las antiguas cocheras del tren.

Temas

Durango

Audiencias