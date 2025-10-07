La Policía de Durango llevará nuevas cámaras para grabar todos los incidentes La herramienta Axon Body 3 cuenta con la transmisión en directo y un sistema de inteligencia artificial que ayudará a detectar situaciones críticas y enviar alertas en tiempo real en las fiestas de San Fausto

En las fiestas patronales de los municipios suelen incrementarse los incidentes, desde peleas y robos a botellones multitudinarios o agresiones sexuales. Vecinos de Durango ya denunciaron el ruido, la suciedad, reyertas y falta de civismo como los principales problemas que afectan a la localidad en la actualidad y solicitaron una mayor seguridad y presencia policial en las calles, siendo Santa María y la plaza Matute algunas de las zonas más afectadas. Para paliar esta situación, el Ayuntamiento de la villa ha activado un dispositivo especial en los San Faustos que arrancarán este viernes y se prolongarán hasta el día 19. El plan incluye un refuerzo significativo de los agentes en las calles del municipio.

Durante los días festivos, la Udaltzaingoa incrementará su personal operativo, alcanzando diez agentes por turno. Como novedad, incorporarán este año cámaras corporales Axon Body 3, una herramienta que ayudará a mejorar la seguridad en el trabajo. Es utilizada por diversos departamentos de policía y personal de primera respuesta que la adoptan como parte de su equipamiento estándar. Un ejemplo es la Policía Militar de Sao Paulo en Brasil, que ya implementó este sistema de cámaras corporales hace tiempo, al igual que en Chile y Seattle (Estados Unidos). Estas herramientas ofrecen una buena calidad de vídeo y permiten la transmisión en directo. Además, se pueden activar sin necesidad de usar las manos, lo que facilita su uso durante las intervenciones. Cuentan también con un sistema de inteligencia artificial que ayuda a detectar situaciones críticas y enviar alertas en tiempo real.

Reduce el ruido y la poca luz

El dispositivo se completa con funciones como un audio mejorado con micrófonos múltiples y localización GPS. Las fuerzas policiales adquieren estas cámaras como una herramienta de registro de las actividades de sus agentes y un apoyo en el caso de que existan denuncias. En cuanto al funcionamiento, la Axon Body 3 graba continuamente el video (sin sonido en este modo) y almacena los 30 segundos previos a la activación de la grabación, como en la cámara de la policía americana de Beaverton. Cuenta con varios micrófonos para captar un audio claro, reduciendo el ruido del viento y mejorando la comprensión de lo sucedido. Además, está diseñada para ofrecer un rendimiento mejorado en condiciones de poca luz, reduciendo el desenfoque de movimiento y permitiendo ver mejor en todo momento.

El operativo de la Policía Municipal se verá complementado con la colaboración activa de la Ertzaintza, que también reforzará sus patrullas en el municipio. Durante las fiestas se llevarán a cabo controles preventivos centrados en evitar el consumo de alcohol entre menores y detectar objetos peligrosos, con el objetivo de garantizar la seguridad y fomentar un ambiente festivo respetuoso.

Refuerzo del servicio de limpieza

El consistorio también ha organizado un operativo especial de limpieza con el objetivo de garantizar el buen estado de las calles y espacios públicos durante los días de mayor afluencia. El servicio será especialmente intensivo los días 10, 11, 12, 13, 17, 18 y 19 de octubre, fechas en las que se espera una mayor concentración de personas en el municipio. Para ello, se contará con un equipo formado por entre 38 y 40 personas, que trabajarán en tres turnos diarios para cubrir las labores de limpieza a lo largo de toda la jornada.

El dispositivo estará compuesto por 4 camiones baldeadores, otras tantas barredoras automáticas y otros tantos camiones destinados a la recogida de residuos. Esta dotación permitirá actuar de forma eficaz en las zonas más concurridas y garantizar la limpieza en todo momento.

Los trabajos se organizarán en tres turnos: el turno de mañana será de 6.00 a 13.00 horas, el turno de tarde de 13.30 a 20.30 horas, y el turno de noche de 19.30 a 2:30. Esta cobertura horaria permitirá mantener las calles limpias durante todo el día y adaptarse al ritmo de las fiestas.

Además, con el fin de mejorar la higiene y ofrecer mayor comodidad a las personas asistentes, se instalarán 22 baños públicos en puntos estratégicos del municipio.