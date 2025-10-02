PNV y EH Bildu chocan por la gestión de la Mancomunidad del Duranguesado La coalición abertzale, que dirige la entidad, «prioriza» los servicios sociales, mientras que los jeltzales critican el «parón» en los proyectos de desarrollo económico

Javier García Legorburu DURANGO Jueves, 2 de octubre 2025, 17:25

La Mancomunidad del Duranguesado, formada por los municipios de Abadiño, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria y Zaldibar, vive un nuevo choque entre el PNV y EH Bildu. La coalición abertzale, tras ganar las elecciones de 2023, preside actualmente la entidad y la formación jeltzale ha denunciado «el parón que sufren proyectos trabajados durante la legislatura pasada y que son clave para el desarrollo económico y social de Durangaldea». Una de las grandes iniciativas es la creación del Durangaldeko Ekogarapen Gunea, un nuevo centro estratégico de promoción y formación superior, emprendimiento e investigación impulsado por el PNV, el Gobierno vasco y la Diputación en 2023, cuya ubicación estaría en los terrenos antiguos de la empresa Fundifés en Tabira. Ofrecerá asesoramiento, coworking, incubadoras tecnológicas y formación dual y albergará también el nuevo edificio del colegio Maristak.

A su vez, los jeltzales insisten en impulsar la actividad de la agencia de promoción económica de la comarca, Durangaldea Enpresa Ekimena (DEK), que busca ofrecer sus servicios a las empresas de la zona, contribuyendo al desarrollo comarcal, gestionando y coordinando proyectos de mejora competitiva y dinamizando el sector industrial, Según explican, estos proyectos necesitan que sea la Mancomunidad quien los ejecute. «La falta de liderazgo del actual gobierno de EH Bildu pone en serio peligro su materialización. Esta situación de bloqueo empieza a notarse en la gestión diaria. Y los servicios públicos esenciales, especialmente los sociales, están comenzando a resentirse», reclaman.

5,6 millones de inversión

Este periódico se puso en contacto ayer con la coalición abertzale, que no quiso entrar en polémicas con el PNV acerca de estos proyectos. No obstante, desde EH Bildu recalcan que su prioridad es clara:«Reforzar los servicios sociales». «Desde que llegamos al gobierno, estas políticas han centrado nuestra actuación y seguimos trabajando para dar respuesta a este objetivo. Hay que atender las necesidades de los que más lo necesitan y este año la inversión destinada al área social se elevará a 5,6 millones de euros», señaló la presidenta de la Mancomunidad, Idoia Otaduy.

A su vez, para fomentar el empleo y la formación en la comarca, pondrán en marcha una serie de proyectos estratégicos, incluyendo el programa Gaztedi Durangaldea para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. «Además, continuaremos trabajando en el fomento digital, desarrollando estrategias de infraestructura y formación para dar respuesta a las necesidades de las empresas», manifestó. Por último, los nacionalistas lamentan el parón que sufre la reforma del velódromo Marino Lejarreta de Berriz, con una inversión de 4,5 millones, que quiere aunar ciclismo en pista, carretera, ciclocross y un centro de alto rendimiento.