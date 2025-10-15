El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El programa se llevará a cabo de octubre a diciembre. E.C

Nueva programación de talleres y actividades para personas cuidadoras en el Duranguesado

El servicio Zaindu de la Mancomunidad ofrece cursos de formación, apoyo psicológico, conferencias y circuitos saludables gratuitos

Leire Merino

Leire Merino

Duranguesado

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:54

El Servicio Zaindu, dependiente de la Mancomunidad de Durangaldea, ha presentado su programa de actividades para el periodo de octubre a diciembre, dirigido a personas que cuidan de familiares dependientes, principalmente mayores. Esta prestación gratuita ofrece ayuda y orientación a los cuidadores de los municipios de Abadiño, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria, Otxandio y Zaldibar.

Entre las acciones previstas, destacan conferencias formativas. La primera se celebrará en Elorrio, organizada en colaboración con Osakidetza, centrada en los cuidados básicos en la dependencia. En noviembre, se impartirá una segunda conferencia en Abadiño, en coordinación con el Área de Igualdad y Diversidad, abordando aspectos clave del acompañamiento y la atención a personas dependientes.

Asimismo, Durango cuenta con dos talleres de apoyo psicológico, siendo uno de ellos dirigido a parejas cuidadoras. Elorrio y Berriz contarán con cursos abiertos a cualquier perfil de cuidador, con el objetivo de ofrecer una compañía emocional y estrategias a la hora de afrontar la carga del cuidado. Además, en Abadiño se realizará un taller de formación sobre autocuidado, orientado a fomentar hábitos sanos y prevenir el desgaste físico y emocional. De igual manera, la actividad física forma parte de la programación a través de los Circuitos Saludables, que se desarrollarán en Durango, Iurreta y Abadiño.

Para participar en cualquier actividad o recibir más información, es necesario ponerse en contacto previamente con el servicio. Se podrá presencialmente en las oficinas de Zaindu Durangaldea, a través de los números de teléfono 946200546 / 680 425 764 o del correo electrónico zaindu@dma.eus.

