La mirada cordobesa de Durango

La artista Rosa María Sánchez, nacida en el pueblo Peñarroya-Pueblonuevo a 70 kilómetros de Córdoba, se quedó maravillada de pequeña cuando desubrió su pasión por el arte y la afición por los pinceles y pinturas. Poco después y tras emigrar a Gernika con su familia cuando era joven, siguió pintando cuadros y adentrándose en el impresionismo y surrealismo. Su interés le llevó a conocer la asociación artística del Duranguesado, gracias a su impulsor y presidente durante más de dos décadas, José Luis Martínez de Antoñana. Fruto de ello, es una colaboración exitosa durante los últimos diez años y esta vez, se le ocurrió realizar plumillas de algunos de los edificios más significativos de Durango. «He querido visibilizar el arte y dibujar algunas de las joyas históricas de la villa como son la iglesia de Santa Ana y de los Jesuitas, el Museo de Arte e Historia o la Plaza del Mercado, que refleja la vida del pueblo y de los comerciantes», subraya Rosa.

Hasta el próximo domingo, en la sala de exposiciones de Ezkurdi, los visitantes podrán observar estas obras artísticas realizadas con todo tipo de detalle, a mano. En horario de 18.00 a 20.00 horas en los días laborables y los fines de semana, también de mañana de 12.00 a 14.00 horas y de tarde en el mismo horario, los aficionados al arte y vecinos de la villa, también observarán el famoso puente de San Agustín, testigo del paso y de la vida de cientos de durangueses. «Son espectaculares y están hechos de una forma muy elegante y al más mínimo detalle», explica un visitante que se adentra en la sala.

«En mi opinión, el que más me gusta es el del Museo de Arte e Historia y los edificios laterales que rodean al río. También la iglesia de los Jesuitas», subraya Rosa, que ha querido unir los edificios representativos de la villa con otras zonas de Mendata, Muxika, Gernika, Ispaster. Los caseríos, montes y eguzkilores completan esa muestra en la que también quiere fotografiar la riqueza artística y la naturaleza del territorio. Actualmente, esta vecina de 64 años reside en Muxika y la gran mayoría de sus exposiciones son óleos y acrílicos. Gracias a la asociación artística del Duranguesado, ha realizado otras colaboraciones en municipios como Gernika o Bilbao, con Expodistrito, el ciclo de exposiciones temporales en los centros municipales de Bilbao.

Artista desde los 18 años

«Empecé con 18 años y he presentado mis obras a concursos de pintura, también las he vendido. Estoy continuamente reinventándome y probando cosas, con diferentes estilos variados. Además, en el caso de Durango, siempre participa mucha gente en el colectivo de artistas de la comarca. Es importante visibilizar el arte», confiesa, mientras otros recorren la sala de exposiciones en el centro de la villa. «Muchas veces pasamos por edificios tan emblemáticos y no nos damos cuenta de su belleza», resume una vecina del casco viejo.