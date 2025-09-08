Maristak teje redes para empresas y universidades

Javier García Legorburu DURANGO Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:08 Comenta Compartir

Todos los años, el alumnado de Maristak Durango se encuentra con un comienzo de curso especial. Los más de 600 jóvenes de Formación Profesional y Bachillerato arrancaron ayer las clases con una dinámica práctica. Debían elaborar un dispositivo que les transportara a cualquier otro colegio con el que colabora la institución de la villa en el ámbito internacional. «El objetivo es romper el hielo y que adquieran una visión global, con el reto de tejer redes y sean conscientes de que el día de mañana pueden salir al extranjero y conozcan otras culturas y realidades y desarrollen su vida laboral», subrayó ayer el profesor de robótica, Julio Alarcón.

El centro, referente en Formación Profesional Dual de la comarca con 120 años de trayectoria, buscan conocimientos técnicos y las competencias transversales requeridas por las empresas y centros educativos. «Tenemos la gran suerte de formar parte de una red marista internacional, concretamente 'Champagnat Global', una comunidad que permite interactuar globalmente y fomente actividades de interés que impulsen la calidad educativa, la conexión, el intercambio, la innovación, la tecnología y la transformación social», resaltan desde el centro. Mientras, el alumno de FP superior de robótica, Bouama, diseñó junto a sus compañeros un vehículo que se dirigía a otros países. «Lo he completado con los valores que enseña la institución como esperanza y comunidad», añadía. En este sentido, su compañero de robótica industrial, Julen Azpiritxaga, realizó un ala delta para llevar suministros a la escuela Maristak de Kenia, en alusión al rio del que el centro del país africano recibe casi todos sus suministros.

«Aprender haciendo»

«Tenemos pensado hacer que la infraestructura del colegio alze sus alas y empiece a volar con conceptos clave como desarrollo, energía, liderazgo y trabajo en equipo», detallaba. Con materiales tan sencillos como una cartulina, un globo o una goma, el alumnado viajó simbólicamente por diferentes países donde los Maristas llevan a cabo proyectos sociales y educativos. El jefe de estudios, Xabier Ametzazurra, recalcó que es importante que aprendan haciendo a través de la resolución de retos que simulan situaciones que van a encontrarse en su vida profesional. Mientras, los alumnos Aimar, Julen, Markel, Unax y Ugatz eligieron los centros de países como Italia, Chile o Bolivia.